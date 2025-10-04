Slušaj vest

Korozija je prirodna hemijska reakcija metala s vlagom i kiseonikom, a dodatni neprijatelji su so, blato i mehanička oštećenja. Starija vozila i dostavna ili terenska vozila posebno su izložena, jer su češće na udaru kamenčića, peska i prskanja vode s puta. Parkiranje na otvorenom, naročito tokom zime i jesni dodatno ubrzava proces stvaranja rđe.

Kako sprečiti pojavu rđe?

1. Birajte sigurno mesto za parkiranje

Automobil parkiran u suvom prostoru ili garaži znatno je bolje zaštićen nego onaj koji svakodnevno stoji napolju, izložen kiši i snegu. Ako nemate garažu, potražite natkriveno parking mesto i tako ćete smanjiti kontakt s vlagom.

2. Redovno pranje automobila

So i blato koja se zadržavaju ispod vozila ili u lukovima točkova često su “tajni uzrok” rđe. Zimi bi automobil trebalo prati najmanje jednom nedeljno, posebno donji deo karoserije.

3. Koristite zaštitne premaze

U prodavnicama auto-opreme dostupni su sprejevi, pene i zaštitne paste koji stvaraju sloj između metala i spoljašnjih uticaja. Preporučuje se da se takva zaštita obnavlja jednom godišnje, naročito pred zimu.

Tokom jeseni češće perite automobil kako biste sprali blato i čestice Foto: Ekaterina Kobalnova / Alamy / Profimedia

Najugroženija mesta na automobilu

Najčešće stradaju blatobrani, pragovi i lukovi točkova, jer su neprestano na udaru kamenčića i prskanja vode. Čak i sitne ogrebotine na tim mestima mogu postati početna tačka za razvoj korozije, pa ih je važno odmah sanirati.

Kako ukloniti već nastalu rđu?

Ako primetite male narandžaste tačkice na karoseriji, reagujte odmah: Izšmirglajte zahvaćeno mesto brusnim papirom dok ne nestane trag rđe. Očistite i odmastite površinu (npr. benzinom ili alkoholom). Nakon sušenja, nanesite antikorozivni temeljni premaz.

Na kraju, obojite deo u odgovarajuću boju i zaštitite ga završnim slojem spreja protiv korozije.

Savet: Ako je rđa već duboko zahvatila metal i formirala rupe, najbolje rešenje je zamena oštećenog dela, jer popravke u tom slučaju često ne daju trajne rezultate.

Kako se rešiti rđe na autu? Foto: Jam Press/Iconic Auctioneers / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prevencija je ključ dugovečnosti

Koroziju je mnogo lakše sprečiti nego popravljati. Redovno pranje, pregled karoserije i pravovremeno saniranje ogrebotina čine čuda za dugovečnost vašeg automobila. Ulaganjem malo vremena i pažnje, možete godinama zadržati sjaj, bezbednost i vrednost svog vozila — bez straha od narandžastih mrlja koje neumoljivo nagrizaju metal.

(Kurir.rs/Automobil.ba)