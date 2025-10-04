Kako sprečiti koroziju i ukloniti rđu sa automobila? Tokom kišnih dana ovo je veoma važno da znaju svi vozači
Korozija je prirodna hemijska reakcija metala s vlagom i kiseonikom, a dodatni neprijatelji su so, blato i mehanička oštećenja. Starija vozila i dostavna ili terenska vozila posebno su izložena, jer su češće na udaru kamenčića, peska i prskanja vode s puta. Parkiranje na otvorenom, naročito tokom zime i jesni dodatno ubrzava proces stvaranja rđe.
Kako sprečiti pojavu rđe?
1. Birajte sigurno mesto za parkiranje
Automobil parkiran u suvom prostoru ili garaži znatno je bolje zaštićen nego onaj koji svakodnevno stoji napolju, izložen kiši i snegu. Ako nemate garažu, potražite natkriveno parking mesto i tako ćete smanjiti kontakt s vlagom.
2. Redovno pranje automobila
So i blato koja se zadržavaju ispod vozila ili u lukovima točkova često su “tajni uzrok” rđe. Zimi bi automobil trebalo prati najmanje jednom nedeljno, posebno donji deo karoserije.
3. Koristite zaštitne premaze
U prodavnicama auto-opreme dostupni su sprejevi, pene i zaštitne paste koji stvaraju sloj između metala i spoljašnjih uticaja. Preporučuje se da se takva zaštita obnavlja jednom godišnje, naročito pred zimu.
Najugroženija mesta na automobilu
Najčešće stradaju blatobrani, pragovi i lukovi točkova, jer su neprestano na udaru kamenčića i prskanja vode. Čak i sitne ogrebotine na tim mestima mogu postati početna tačka za razvoj korozije, pa ih je važno odmah sanirati.
Kako ukloniti već nastalu rđu?
Ako primetite male narandžaste tačkice na karoseriji, reagujte odmah: Izšmirglajte zahvaćeno mesto brusnim papirom dok ne nestane trag rđe. Očistite i odmastite površinu (npr. benzinom ili alkoholom). Nakon sušenja, nanesite antikorozivni temeljni premaz.
Na kraju, obojite deo u odgovarajuću boju i zaštitite ga završnim slojem spreja protiv korozije.
Savet: Ako je rđa već duboko zahvatila metal i formirala rupe, najbolje rešenje je zamena oštećenog dela, jer popravke u tom slučaju često ne daju trajne rezultate.
Prevencija je ključ dugovečnosti
Koroziju je mnogo lakše sprečiti nego popravljati. Redovno pranje, pregled karoserije i pravovremeno saniranje ogrebotina čine čuda za dugovečnost vašeg automobila. Ulaganjem malo vremena i pažnje, možete godinama zadržati sjaj, bezbednost i vrednost svog vozila — bez straha od narandžastih mrlja koje neumoljivo nagrizaju metal.
