da li ste znali?

Na putevima širom sveta može se naići na znakove koji deluju čudno ili zbunjujuće, ali svaki od njih ima svoj smisao. Iza najneobičnijih simbola često se krije jednostavna poruka namenjena većoj bezbednosti vozača.

Tako je i sa znakom poznatim kao "oko", koji na prvi pogled deluje neobično. Glavna svrha ovog znaka jeste da podseti vozače da uključe kratka svetla, što je ključno za bezbednost u saobraćaju tokom vožnje po mraku i na oštrim krivinama.

Američki inženjeri ističu da je ovaj simbol mnogo efikasniji od bilo kog natpisa, jer ga svi vozači lako i brzo prepoznaju.

Znak ima veoma važnu funkciju

Konsultant za saobraćaj Den Miler navodi da je znak "oko" posebno važan na mestima gde bi duga svetla mogla da zaslepe vozila iz suprotnog smera, stvarajući potencijalnu opasnost.

Kratka svetla osvetljavaju otprilike 40 metara puta, što je dovoljno da se na vreme proceni situacija ispred, a da se pritom ne ugroze drugi učesnici u saobraćaju.

Iako na prvi pogled može delovati smešno, ovaj saobraćajni znak ima veoma važnu funkciju – podseća vozače na potrebu da vide i budu vidljivi na putu.

U Srbiji sličan znak ne postoji – vozači su navikli na plavi krug sa piktogramom farova.

(Kurir.rs/ Blic)

