Aleks Nevarez iz Njujorka nedavno je primetila čudno pucketanje ispod kontrolne ploče tokom vožnje automobilom od pet sati te je odlučila da potraži pomoć mehaničara.

"Mislila sam da nešto nije u redu s vozilom“, rekla je Nevarez, napominjući da je raniji mehaničar u motoru pronašao tragove glodara zbog čega je strahovala da bi u automobilu moglo biti i leglo štakora posebno jer je auto parkirala na ulici.

Odvezla auto kod mehaničara/ilustracija Foto: Shutterstock

Tražila pomoć, ali mehaničari nisu čuli zvuk

Internet pretragom otkrila je da uzrok može biti i nizak nivo rashladne tečnosti. Budući da je već trebala redovni servis, zamolila je mehaničare da istraže misteriozni zvuk, no oni nisu mogli da ga čuju.

"Rekli su da nisu čuli nikakav zvuk i tu je sve stalo“, ispričala je Nevarez. Nakon što je platila 700 dolara (600 evra) za servis, misterija se konačno razjasnila.

Dok je sedela u automobilu, Njujorčanka je primetila da zvuk dolazi iz zvučnika, i to iz aplikacije „Zvukovi prirode“, koja reprodukuje zvuk pucketanja drveta u kaminu.

Nevarez je svoje iskustvo zabeležila u TikTok videu, koji je prikupio više od 300.000 pregleda, a mnogi su se saosećali s njenom „teškom“ situacijom.