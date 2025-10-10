Slušaj vest

Pluta je materijal koji većina nas doživljava samo kao zatvarač vinskih boca, a zapravo ima iznenađujuće praktične primene, čak i u vašem automobilu. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da upija vlagu, čepovi od plute mogu pomoći u rešavanju jednog od najčešćih problema tokom hladnijih i vlažnijih meseci, a to su zamagljena stakla.

Ovaj trik je jednostavan i efikasan. Dovoljno je da stavite nekoliko čepova od plute u unutrašnjost automobila, najbolje na komandnu tablu ili na druga mesta u kabini. Pluta će upiti višak vlage iz vazduha, čime se smanjuje kondenzacija na staklima. Ova metoda posebno dobro deluje u vozilima bez klima-uređaja ili u onima gde klima ne radi kako treba.

Ali čepovi od plute nisu korisni samo u borbi protiv vlage. Zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi, mogu poslužiti i kao prirodni osveživači vazduha. Dovoljno je čepove preseći na pola i nakapati nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja. Pluta će upiti miris i polako ga otpuštati u vazduh, stvarajući u automobilu osećaj svežine i čistoće. Na taj način možete lako zameniti skupe osveživače iz prodavnica, a uz to ne sadrži nikakve štetne hemikalije.

brisači Foto: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Silika gel

Sličan efekat može se postići i korišćenjem silika gela, onih malih kesica koje često nalazimo u kutijama sa obućom, elektronskim uređajima ili torbama. Iako ih većina ljudi odmah baci zajedno sa ambalažom, upravo su te kesice izuzetno korisne jer sadrže granule silicijum-dioksida, materijala koji upija vlagu.

Stavite ih u automobil, na primer u pretinac, ispod sedišta ili u prtljažnik, i one će pomoći u održavanju suvog vazduha, što dodatno smanjuje mogućnost zamagljivanja stakala. Jedino na šta treba paziti jeste da se drže van domašaja dece, jer njihov sadržaj nije namenjen rukovanju niti konzumiranju.

Ovi jednostavni i svakodnevni predmeti, koje mnogi obično bacaju, pokazuju da uz malo domišljatosti i bez mnogo troškova čak i najobičnije stvari možete iskoristiti na koristan način.