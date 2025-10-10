a mislili ste da je u beogradu gužva

a mislili ste da je u beogradu gužva

Milioni građana Kine suočili su se sa ogromnim saobraćajnim gužvama tokom povratka kući po završetku osmodnevnog prazničnog odmora, koji je ove godine spojio dva važna državna praznika — Praznik sredine jeseni i Nacionalni dan Kine.

Rekordne gužve na najvećoj naplatnoj stanici u zemlji

Najveća naplatna stanica u Kini, Vudžuang (Wuzhuang) u provinciji Anhui, postala je prava moreća tačka za putnike. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju neverovatan prizor 36 traka naplatne rampe koje su u noći svetlele od crvenih zadnjih svetala hiljada automobila.

Prema podacima lokalnih vlasti, samo poslednjeg dana praznika kroz ovu naplatnu stanicu prošlo je više od 120.000 vozila.

Snimci iz drona dodatno su dočarali razmere haosa: stotine automobila kretale su se sporo, traku po traku, pokušavajući da se domognu naplatne rampe. Neki vozači, prema izveštajima kineskih medija, u koloni su čekali i do 24 sata.

Praznik koji okuplja porodice, ali i izaziva haos na putevima

Praznik sredine jeseni jedan je od najvažnijih porodičnih praznika u Kini — vreme kada se milioni ljudi vraćaju rodnim kućama da bi bili sa porodicom. Ove godine, praznik se poklopio sa Nacionalnim danom, što je donelo čak osam slobodnih dana, od 1. do 8. oktobra.

Prema podacima Ministarstva kulture i turizma Kine, tokom ovog perioda zabeleženo je oko 888 miliona putovanja, što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnjih 765 miliona, kada je praznik trajao dan kraće.

Podsećanje na saobraćajni haos tokom Kineske nove godine

Spektakularne slike beskrajnih kolona na naplatnoj stanici Vudžuang mnoge su podsetile na saobraćajni kolaps koji svake godine prati proslavu Kineske nove godine — period poznat po najvećim migracijama ljudi na svetu.

