Temperaturni pad i jednocifrene oktobarske vrednosti na Celzijusovoj skali uneli su zabrinutost među vozače – mnogi se pitaju da li u rashladnom sistemu njihovog vozila ima dovoljno antifriza. Kako se približavamo temperaturama oko nule, jasno je da „malo“ antifriza nije dovoljno – u pitanju je bezbednost automobila i potencijalno veliki troškovi popravki.

Zašto je važna pravilna količina antifriza?

Ako rashladni sistem nema dovoljnu koncentraciju antifriza, tečnost u njemu može da se zaledi. Led se širi i može oštetiti ključne komponente poput hladnjaka, blok motora ili creva. Osim toga, niska koncentracija znači i smanjenu zaštitu od korozije, kamenca i pregrevanja motora. U slučaju smrzavanja sistema, dolazi do naglog skoka temperature motora – što može dovesti do „kuvanja“ i ozbiljnih oštećenja.

Kako da proverite količinu i kvalitet antifriza?

Provera antifriza nije komplikovana i može se uraditi i bez odlaska kod majstora. Evo nekoliko načina:

1. Hidrometar za antifriz (gustinomer)

Najjednostavniji i najtačniji način da sami proverite rashladnu tečnost. Hidrometar, poznat i kao gustinomer, možete kupiti u prodavnici auto delova – cena mu je niska, a upotreba laka.

Kako se koristi: Uređaj ima pipetu kojom se uzima uzorak tečnosti iz sistema. Na skali, najčešće izraženoj u stepenima Celzijusa, očitava se do koje temperature smeša štiti od smrzavanja. Na osnovu toga može se proceniti procenat antifriza u vodi.

Orijentaciona tabela:

Temperatura zaštite Udeo antifriza

-15°C 25%

-25°C 33%

-37°C 50%

-54°C 60%





2. Refraktometar – precizna, ali skuplja varijanta

Refraktometar je uređaj koji radi na principu prelamanja svetlosti i koristi se u auto-servisima. Dovoljno je nekoliko kapi rashladne tečnosti da bi se dobilo tačno očitanje tačke smrzavanja. Iako se smatra profesionalnim alatom, refraktometar se može kupiti i za kućnu upotrebu, ali je skuplji u odnosu na hidrometar.

3. "Zamrzivač test" – kućna metoda bez opreme

Ako nemate nijedan od gore pomenutih uređaja, možete isprobati jednostavan test kod kuće.

Uputstvo: Uzmite uzorak rashladne tečnosti i sipajte ga u malu plastičnu ili staklenu posudu. Stavite posudu u zamrzivač (koji obično hladi na oko -18°C). Nakon nekoliko sati proverite stanje tečnosti.

Rezultati: Ako je tečnost i dalje tečna koncentracija antifriza je verovatno oko 50%, što je dovoljno. Ako se pojave kristali leda ili tečnost očvrsne – u sistemu ima previše vode, a premalo antifriza. Ova metoda nije precizna, ali može poslužiti kao brza provera u hitnim situacijama.

4. Vizuelna inspekcija – osnovna orijentacija

Još jedan način da se stekne uvid u stanje antifriza jeste da jednostavno pogledate rashladnu tečnost:

Ako je čista, obojena (npr. plava, zelena, crvena) i bez taloga – koncentracija može biti u redu, ali to ne garantuje zaštitu. Ako je mutna, smeđa ili s primesama rđe – rashladna tečnost je verovatno kontaminirana i treba je zameniti.

Antifriz – zaštita od leda, rđe i kamenca

Ne treba zaboraviti da antifriz ima višestruku ulogu:

Sprečava smrzavanje rashladnog sistema zimi (voda bi zaledila već na 0°C)

Smanjuje rizik od pucanja motora zbog širenja leda

Sadrži inhibitore korozije koji štite metalne delove (aluminijum, gvožđe, mesing…)

Sprečava stvaranje kamenca i taloga u hladnjaku i kanalima motora

Bez antifriza, sistem bi brzo korodirao i začepio se, što vodi ozbiljnim kvarovima. Idealna smeša i kada se menja

Optimalna koncentracija je 50% antifriza i 50% destilovane vode – ovakva mešavina štiti do oko -37°C. Preporučuje se da se rashladna tečnost proverava pre svake zime, a menja na svake 2 do 4 godine, u zavisnosti od vrste antifriza i preporuka proizvođača.

Brza provera sada može sprečiti veliku štetu kasnije posebno kad temperature počnu da padaju ispod nule. Ako nemate vremena da menjate tečnost, makar proverite koliko zaštite imate u sistemu. Jer, kao što kažu: "Bolje sprečiti nego popravljati."

