Kad se daje žmigavac u kružnom toku? Za mnoge Srbe ovo je špansko selo, a pravilo je jednostavno
Kružni tokovi su za mnoge vozače prava misterija, a pravila u istom su za većinu Srba "špansko selo" — čak i za one koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara.
Iako izgledaju jednostavno, mnogi vozači zapravo pogrešno koriste žmigavac pri ulasku i izlasku iz kružnog toka, a da toga uopšte nisu svesni.
Prema istraživanju nemačkog Auto kluba Evropa (ACE), sprovedenom na 30 kružnih tokova širom zemlje, ustanovljeno je da čak četvrtina vozača pravi greške.
I to ne bilo kakve — reč je o Nemcima, poznatim po disciplini i rigoroznoj vozačkoj obuci, piše Telegraf.rs.
Tokom tri dana, istraživači su analizirali 19.785 situacija u saobraćaju, a rezultat je bio iznenađujući: 26,6% vozača nepravilno koristi žmigavac prilikom ulaska ili izlaska iz kružnog toka.
Najčešća greška: vozači ne koriste žmigavac pri izlasku
Najveći problem je nedavanje znaka prilikom napuštanja kružnog toka. Iako mnogi misle da žmigavac nije važan u kružnoj raskrsnici, upravo taj signal omogućava bezbedniji i protočniji saobraćaj.
Pravila su jednostavna:
- Pri ulasku u kružni tok žmigavac se ne daje, jer bi mogao zbuniti druge učesnike.
- Pri izlasku iz kružnog toka, žmigavac je obavezan — i to što ranije!
Na taj način jasno pokazujete ostalim vozačima i pešacima da napuštate kružni tok, čime sprečavate nesporazume i moguće nezgode.
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS, član 36), neuključivanje pokazivača pravca tretira se kao prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 dinara.
A ako zbog nepravilne upotrebe žmigavca izazovete nezgodu — kazna i odgovornost mogu biti višestruko veće.
Pritom, većina kružnih tokova u većim gradovima danas je pokrivena kamerama, pa su šanse da prođete “neprimećeno” vrlo male.
Kada je žmigavac pri ulasku ipak obavezan?
Zakon propisuje da se žmigavac uključuje svaki put kada menjaš pravac kretanja.
Dakle:
- Ako u kružni tok ulazite pravo, žmigavac nije potreban.
- Ako ulazite skretanjem ulevo (iz sporedne ulice pod uglom), možete uključiti žmigavac ulevo da naglasite nameru – iako to nije striktno obavezno.
Suština je jednostavna — žmigavac koristite kad god postoji mogućnost da drugom učesniku u saobraćaju nije jasno vaše kretanje.
Bonus video: Semafor bez zelenog svetla