nemojte da se brukate

Kružni tokovi su za mnoge vozače prava misterija, a pravila u istom su za većinu Srba "špansko selo" — čak i za one koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara.

Iako izgledaju jednostavno, mnogi vozači zapravo pogrešno koriste žmigavac pri ulasku i izlasku iz kružnog toka, a da toga uopšte nisu svesni.

Prema istraživanju nemačkog Auto kluba Evropa (ACE), sprovedenom na 30 kružnih tokova širom zemlje, ustanovljeno je da čak četvrtina vozača pravi greške.

Foto: Kurir

I to ne bilo kakve — reč je o Nemcima, poznatim po disciplini i rigoroznoj vozačkoj obuci, piše Telegraf.rs.

Tokom tri dana, istraživači su analizirali 19.785 situacija u saobraćaju, a rezultat je bio iznenađujući: 26,6% vozača nepravilno koristi žmigavac prilikom ulaska ili izlaska iz kružnog toka.

Najčešća greška: vozači ne koriste žmigavac pri izlasku

Najveći problem je nedavanje znaka prilikom napuštanja kružnog toka. Iako mnogi misle da žmigavac nije važan u kružnoj raskrsnici, upravo taj signal omogućava bezbedniji i protočniji saobraćaj.

Pravila su jednostavna: Pri ulasku u kružni tok žmigavac se ne daje, jer bi mogao zbuniti druge učesnike.

Pri izlasku iz kružnog toka, žmigavac je obavezan — i to što ranije!

Foto: Kurir Televizija

Na taj način jasno pokazujete ostalim vozačima i pešacima da napuštate kružni tok, čime sprečavate nesporazume i moguće nezgode.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS, član 36), neuključivanje pokazivača pravca tretira se kao prekršaj i kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 dinara.

A ako zbog nepravilne upotrebe žmigavca izazovete nezgodu — kazna i odgovornost mogu biti višestruko veće.

Pritom, većina kružnih tokova u većim gradovima danas je pokrivena kamerama, pa su šanse da prođete “neprimećeno” vrlo male.

Kada je žmigavac pri ulasku ipak obavezan?

Žmigavac koristite kad god postoji mogućnost da drugom učesniku u saobraćaju nije jasno vaše kretanje. Foto: Profimedia

Zakon propisuje da se žmigavac uključuje svaki put kada menjaš pravac kretanja.

Dakle:

Ako u kružni tok ulazite pravo, žmigavac nije potreban.

Ako ulazite skretanjem ulevo (iz sporedne ulice pod uglom), možete uključiti žmigavac ulevo da naglasite nameru – iako to nije striktno obavezno.

Suština je jednostavna — žmigavac koristite kad god postoji mogućnost da drugom učesniku u saobraćaju nije jasno vaše kretanje.

