Slušaj vest

Devojka, koja se zajednici na Redditu predstavila kao Maša, tražila je korisne savete od korisnika pre nego što kupi svoj prvi polovni automobil. U fokusu joj je bio Renault Klio iz 2017. godine sa 185.000 pređenih kilometara, a želela je da sazna šta sve treba da proveri i pita tokom razgledanja vozila.

Njeno pitanje podstaklo je brojne korisnike da podele svoja iskustva i konkretne savete, a mnogi od njih su praktični i detaljni.

Vizuelni pregled – prvi korak

Jedan korisnik je preporučio da se najpre stekne iskustvo gledanjem drugih automobila.

Devojka je tražila korisne savete pre kupovine polovnog automobila Foto: Profimedia

- Istreniraj se na tuđem autu. Otvori haubu i pogledaj od točka prema svetlima s obe strane. Ako su delovi iste visine i simetrije, auto verovatno nije bio udaran, napisao je.

Saveti se odnose i na spoljašnjost vozila. Važno je pregledati donje ivice vrata i rubove blatobrana – ako su zarđali ili je boja neujednačena, moguće je da je automobil farban ili popravljen nakon sudara. Posebnu pažnju treba obratiti i na automobilska stakla.

- Stakla moraju imati Renoovu nalepnicu; ako je nema, neko je menjao stakla, dodao je isti korisnik.

Tehnička provera i znaci upozorenja

Devojka je tražila korisne savete pre kupovine polovnog automobila Foto: Profimedia/Ilustracija

Saveti su se proširili i na mehaničko stanje vozila. Na primer, jedan od znakova da kvačilo nije u najboljem stanju je blago zujanje kada se ono pritisne i pusti dok motor radi. Takođe se napominje da prosečna godišnja kilometraža od oko 23.000 km (koliko izađe za Clio iz 2017. sa 185.000 km) nije alarmantna, ali ukazuje da je automobil bio često u upotrebi.

Benzinac ili dizelaš?

Pojavila se i dilema oko izbora motora. Ako se vozilo planira koristiti uglavnom za gradsku vožnju, savet je jasan: izbegavati dizel motore.

- Je li u pitanju dizel? Ako ga koristiš po gradu i ne voziš ga barem deset minuta po obilaznici jednom u dve nedelje, pre kupi benzinca, napisao je jedan od korisnika.

Tehnički pregled – obavezan korak

Pre kupovine, auto bi trebalo odvesti na detaljan tehnički pregled kod profesionalaca.

Devojka je tražila korisne savete pre kupovine polovnog automobila Foto: Profimedia

- Pre nego što potpišeš ugovor, odvedi auto na tehnički pregled. Jeftino i brzo će utvrditi da li nešto nije u redu, savetovao je jedan korisnik.

Još jedan zanimljiv detalj odnosi se na mesto gde se auto pregleda – preporuka je da se izbegnu lokacije poput benzinskih pumpi ili tržnih centara.

- Želim da vidim kako živi osoba koja prodaje auto – ako joj nije stalo do dvorišta ili fasade, verovatno joj nije stalo ni do održavanja auta, obrazložio je.

Pregovaranje i taktika kupovine

Kada dođe vreme za cenu, savet je da se ne prihvata oglašena vrednost bez pregovora.

- Ni slučajno ne plaćaj punu oglašenu cenu, 10–15% manje je sasvim razumno, naveli su korisnici.

Devojka je tražila korisne savete pre kupovine polovnog automobila Foto: fabio lamanna / Alamy / Alamy / Profimedia

Ako nije prijatno pregovarati licem u lice, preporuka je da se ponuda pošalje porukom nakon pregleda.

Praktične napomene za dan pregleda

Postoji nekoliko važnih detalja koje treba imati na umu pri dolasku na pregled vozila:

Ne gledati auto po kiši ili uveče, jer vlažno ili slabo osvetljenje može sakriti ogrebotine i oštećenja.

Ako je hauba topla pre nego što stignete – moguće je da prodavac želi da prikrije probleme sa startovanjem hladnog motora.

I na kraju – ne idi sama

Jedan od najvažnijih saveta koje je Maša dobila odnosi se na samu bezbednost i ozbiljnost pregovora.

- Najbolje je da povedeš nekoga i neka se obuče kao automehaničar. Odjednom ćeš izgledati ozbiljnije i moći bolje da pregovaraš, zaključili su iskusni kupci.

Pogledajte video: Koji polovni automobili se najčešće kupuju u Srbiji?