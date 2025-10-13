Slušaj vest

Jednostavan trik za uklanjanje ogrebotina na automobilu izazvao je pravu pomamu na internetu. To je metoda koja koristi samo dva jeftina i pristupačna sastojka iz kuhinje, kokosovo ulje i belo sirće, a video na TikToku prikupio je više od 780.000 lajkova.

Autor videa, popularni kreator nadimka Vector, koji ima više od 19 miliona sledbenika, odlučio je da isproba recept na svom automobilu.

kako ukloniti ogrebotinu na automobilu Foto: Alexandr Muntean / Alamy / Profimedia

Jednostavan trik, a radi

Zagrejao je kokosovo ulje u mikrotalasnoj pećnici, pomešao ga sa sirćetom i naneo smešu na sivi automobil pomoću krpe od mikrovlakana. Rezultat? Sitne površinske ogrebotine skoro su nestale pred očima, dok dublje ogrebotine nisu pokazale nikakve promene.

- Lako je razumeti zašto su ovi trikovi toliko popularni. Oni su jednostavni, jeftini i mogu učiniti da automobil izgleda urednije bez odlaska u servis. Međutim, važno je naglasiti da su namenjeni samo za manja oštećenja, a ne za duboke ogrebotine - ipak savetuju stručnjaci

Stručnjaci objašnjavaju da trik radi na površnim, jedva vidljivim ogrebotinama koje se ne mogu osetiti noktom. Radi se, u stvari, o poliranju gornjeg sloja laka, koji može privremeno prikriti štetu. Ako ogrebotina izlaže prajmer ili metal, potrebna je profesionalna popravka.

Pažljivo koje sastojke koristite

Preporučuje se upotreba meke krpe od mikrovlakana ili pamučnog jastučića, nanošenje smese laganim kružnim pokretima 20 do 30 sekundi i nikada ne trljanje previše grubo. Nakon toga, savetuje se nanošenje sloja voska ili paste za poliranje kako bi se boja dodatno zaštitila.

Međutim, stručnjaci upozoravaju – kućni trikovi nisu bez rizika. Sastojci poput sirćeta ili sode bikarbone u malim količinama nisu opasni, ali ako se koriste prečesto, mogu postepeno narušiti sjaj laka. Zato preporučuju umerenost i obavezno testiranje na skrivenom delu vozila pre odlaska na vidljive površine.

Drugim rečima, trik može biti pogodno rešenje za manje ogrebotine, ali za ozbiljnija oštećenja i dalje će biti potrebno putovanje do majstora.

(Kurir.rs/ Blic)

