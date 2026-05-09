Devojka, koja se potpisuje kao Maša, nedavno je na Redditu zatražila savet pre nego što krene u potragu za polovnim automobilom.

"Na šta treba da obratim pažnju, šta da pitam i kako da se pripremim?“, pitala je korisnike nakon što joj je zapao za oko Renault Clio iz 2017. sa pređenih 185.000 kilometara.

Zanimljivo je da su odgovori bili vrlo praktični i prilično detaljni.

"Istreniraj se na tuđem autu. Otvori haubu i pogledaj od točka prema svetlima s obe strane. Ako su delovi iste visine i simetrije, auto verovatno nije bio udaren. Uzmi svetiljku i pogledaj motor sa strane – ako ima masti, neko je verovatno pustio brtve", napisao je jedan korisnik i dodao da je važno proveriti vrata i rubove pri dnu automobila.

"Ako su zarđali ili boja ima drugačiju nijansu, auto je farban ili je bio udaren. Stakla moraju imati Renault nalepnicu; ako je nema, neko je menjao stakla", naveo je.

Mehanički detalji su takođe bitni, po njegovom mišljenju.

"Kad upališ auto, pritisni kvačilo i pusti. Ako se čuje slab zujajući zvuk, kvačilo će uskoro trebati servis. Renault Clio iz 2017. sa 185.000 kilometara znači prosečno 23.125 km godišnje – auto je vožen, ali kilometraža je normalna."

Tip pogona takođe igra ulogu, napisao je drugi korisnik.

"Je li u pitanju dizel? Ako ga koristiš po gradu i ne voziš ga barem deset minuta po obilaznici jednom u dve nedelje, pre kupi benzinca. I povedi nekoga ko se bolje razume u polovna vozila – sigurno ćeš primetiti više detalja."

Naglasak je stavljen i na važnost stručnog pregleda, istakao je treći korisnik.

"Pre nego što potpišeš ugovor, odvedi auto na tehnički pregled. Jeftino i brzo će utvrditi da li nešto nije u redu", naveo je.

Dodao je i praktičan savet za lokaciju pregleda: "Nema razgledanja kod pumpe, na parkingu prodavnice ili u perionici. Želim da vidim kako živi osoba koja prodaje auto - ako joj nije stalo do dvorišta ili fasade, verovatno joj nije stalo ni do održavanja auta".

Nekoliko konkretnih saveta devojka je dobila i u vezi samog pregovaranja i pregleda.

"Ni slučajno ne plaćaj punu oglašenu cenu, 10–15% manje je sasvim razumno. Ako nisi za pregovaranje uživo, porukom nakon pregleda možeš ponuditi realnu cenu", istakli su korisnici.

Na kraju, automobil ne bi trebalo gledati uveče ili po kiši, a znak da prodavac nešto skriva može biti ako je hauba već topla pre tvog dolaska. Poslednji, i najvažniji, savet za devojku jeste da ne ide sama.

"Najbolje je da povedeš nekoga i neka se obuče kao automehaničar. Odjednom ćeš izgledati ozbiljnije i moći bolje da pregovaraš", dodali su.

