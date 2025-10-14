Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju žene da izbegavaju nošenje štikli tokom vožnje, jer ovaj popularni modni komad može ozbiljno ugroziti bezbednost u saobraćaju.

Kazimjeras Urbonas, stručnjak iz online auto-tržišta Ovoko, istakao je da žene ne bi trebalo da sede za volanom dok nose cipele s visokom potpeticom, jer to značajno utiče na kontrolu vozila.

„Štikle možda jesu omiljen izbor za večernji izlazak, ali vožnja u njima posebno pri povratku kući može biti veoma rizična,“ upozorio je Urbonas.

Manja površina, slabiji kontakt i teže kočenje

Problem sa štiklama je u njihovoj konstrukciji: potpetica podiže petu i menja ugao stopala, što utiče na to kako vozač pritiska papučice. Osim toga, manja kontaktna površina znači i manje prianjanje uz pedalu, pa žene imaju slabiju kontrolu nad ubrzavanjem i kočenjem.

U praksi, to može dovesti do sporijih reakcija, klizanja stopala sa pedale ili čak gubitka kontrole nad vozilom u kritičnim trenucima.

Žene, oprezno tokom vožnje! Foto: Shutterstock

Potencijalne kazne i „tragične posledice“

Upozorenje dolazi u trenutku kada se očekuje hladnije vreme, a mnogi vozači prelaze na zatvorenu obuću i zimske cipele, među kojima su i štikle.

Urbonas ističe da, iako zakonom možda nije izričito zabranjeno nositi štikle tokom vožnje, u slučaju nezgode policija i osiguravajuće kuće mogu proceniti da je neadekvatna obuća doprinela nesreći, što može značiti kaznu ili gubitak prava na odštetu.

Upozorenje da se ne vozi sa cipelama na štikle Foto: Shutterstock

Kako bi se izbegli rizici, Urbonas preporučuje vozačicama da u automobilu uvek imaju rezervni par ravnih cipela ili patika.

"Najbolje je voziti u udobnoj obući s ravnim đonom koja pruža maksimalnu kontrolu nad papučicama. Kada stignete na odredište, uvek možete preobući štikle i izgledati elegantno ali bezbedno,“ poručio je stručnjak.