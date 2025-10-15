Slušaj vest

Svi znamo osnovna pravila saobraćaja: crveno znači „stani“, žuto „uspori“, a zeleno „kreni“. Ali, uskoro bi se sve to moglo promeniti — jer su naučnici sa Državnog univerziteta Severne Karoline (NC State) predložili dodavanje četvrtog svetla na semaforu – belog.

Novo svetlo neće zameniti nijedno od postojećih, već će se koristiti kao dodatak koji bi trebalo da poboljša kretanje vozila na putevima, naročito sada kada autonomni (samovozeći) automobili postaju sve češći. Cilj je da se saobraćaj učini bezbednijim, bržim i efikasnijim – kako za ljude, tako i za pametna vozila, pišu svetski mediji.

Šta znači belo svetlo na semaforu?

Belo svetlo bi imalo posebnu funkciju – da označi trenutak kada autonomna vozila (samovozeći automobili, automobil bez vozača ili robotski automobil) preuzimaju kontrolu nad raskrsnicom.

Danas semafori ljudima govore kada treba da stanu ili krenu, ali samovozeći automobili međusobno komuniciraju i mogu u realnom vremenu da organizuju protok saobraćaja mnogo preciznije nego ljudi.

Kada bi u blizini raskrsnice bilo dovoljno autonomnih vozila, semafor bi upalio belo svetlo, što bi značilo da pametni automobili koordiniraju saobraćaj. U tom slučaju, vozači bi samo pratili automobil ispred sebe – ako je on autonomni, znaće tačno kada treba da krene ili da stane.

Naravno, klasična svetla – crveno, žuto i zeleno – ostala bi u upotrebi. Belo bi se uključivalo samo u situacijama kada postoji dovoljan broj samovozećih vozila koja mogu samostalno da upravljaju raskrsnicom.

Kako funkcioniše sistem sa belim svetlom

Foto: Shutterstock

Novi sistem temelji se na tehnologiji distribuiranog računanja (distributed computing), koja omogućava razmenu podataka između automobila i semafora u realnom vremenu.

Evo kako bi to izgledalo u praksi:

Nekoliko autonomnih vozila približava se raskrsnici.

Ona šalju semaforu podatke o brzini, poziciji i pravcu kretanja.

Semafor prepoznaje da ih ima dovoljno za samostalno upravljanje.

Uključuje se belo svetlo – znak da automobili kontrolišu saobraćaj.

Vozači samo treba da prate tok saobraćaja koji vode pametna vozila.

Kada autonomnih vozila bude manje, belo svetlo se gasi i semafor se vraća na standardni režim rada.

Ovaj sistem bi omogućio brži protok vozila, bez nepotrebnog čekanja da se svetla promene.

Zašto dodati četvrto svetlo

Bela boja na semaforu biće prava inovacija Foto: Printscreen, techzone

Prema istraživanjima naučnika sa NC State univerziteta, uvođenje belog svetla značajno bi smanjilo gužve i zastoje u saobraćaju.

Studije pokazuju da bi, čak i ako samo 10% vozila bude autonomno, kašnjenja bila manja za oko 3%, dok bi, u slučaju većine pametnih automobila, zastoja bilo manje i do 94%!

To znači manje potrošnje goriva, manje zagađenja i više bezbednosti, jer bi vozači imali jasan signal kada autonomna vozila preuzimaju koordinaciju.

Belo svetlo bi tako predstavljalo znak poverenja – da je saobraćaj pod kontrolom i da svi mogu jednostavno da prate tok vožnje.

Gde će se novi semafori prvo testirati

Tim sa NC State univerziteta već priprema prve testove sistema sa belim svetlom. Eksperimenti će se sprovoditi u kontrolisanim zonama, na mestima gde autonomna vozila već funkcionišu.

Jedno od prvih mesta za testiranje mogli bi biti luke i industrijske zone, jer tamo ima mnogo vozila, ali malo pešaka. Pokreti u takvim prostorima su repetitivni i predvidivi, što olakšava analizu ponašanja sistema u realnim uslovima.

Zanimljivo je da naučnici ističu kako boja ne mora nužno biti bela – važnije je da bude svetla i lako prepoznatljiva. Dakle, možda ćemo u skorijoj budućnosti na raskrsnicama videti i neko novo svetlo koje će označiti početak nove ere saobraćaja, gde ljudi i pametna vozila zajedno regulišu kretanje uz pomoć komunikacije – a ne samo boja.

