Od danas pa do 26. oktobra, u organizaciji MONDO portala i uz podršku AikLeasing, Galerija Automobila Srbije postaje epicentar automobilskog sveta! Više od 70 prestižnih modela poslednje generacije, od klasičnih benzinaca i dizelaša, preko hibrida, pa sve do futurističkih električnih vozila, čeka sve koji žele da iskuse strast, brzinu i tehnologiju na jednom mestu.

Danijela Stojšin, glavna urednica portala MONDO, govorila je na ovu temu za Kurir televiziju:

- Ova manifestacija se godinama održava tradicionalno. Osetili smo potrebu čitaoca za automobilskim temama i rešili da im to iskustvo podignemo na viši nivo tako što održavamo manifestaciju koja okuplja sve svetske brendove na jednom mestu. Oni će izložiti svoje modele, od luksuznih do funkcionalnih, za svačije potrebe i ukuse. Posetioci će moći da uđu u automobile, osete atmosferu i komuniciraju sa predstavnicima brendova - kaže Stojšin.

Stojšin dodaje i da će posetioci biti u prilici da zakažu probne vožnje, a zakazane su i premijere automobila koji do sada nisu viđeni na srpskom tržištu, ali i kineskih brendova koji se do sada nisu pojavljivali kod nas.

- Dosadašnje iskustvo pokazuje da su građani zainteresovani za Galeriju Automobila. Prošle godine je bilo preko 700 hiljada posetilaca, a ove godine očekujemo još veću posetu. Već se pripremamo za narednu godinu, a iz godine u godinu se povećava broj saradnika i klijenata, što pokazuje da opravdavamo poverenje - kaže Stojšin.

