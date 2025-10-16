Automehaničar sa 50 godina iskustva otkriva šta je najveći neprijatelj akumulatora: Može napraviti ozbiljne probleme
Skoti Kilmer, američki mehaničar sa više od 50 godina iskustva u radu na automobilima, podelio je savet koji bi mogao da vam uštedi i novac i živce. Njegovo upozorenje, koje je brzo postalo viralno na Jutjubu, otkriva šta zapravo najbrže uništava akumulator – i nije u pitanju starost, hladno vreme ili ostavljanje svetala upaljenim.
Neprijatelj broj jedan: Korozija
Prema Kilmerovim rečima, najveći problem za zdravlje akumulatora je korozija. Iako se često zanemaruje, ona može napraviti ozbiljne probleme u radu vozila.
- Korozija stvara električni otpor i otežava rad akumulatora, upozorio je Kilmer.
Korozija na kontaktima smanjuje efikasnost prenosa električne energije, što može otežati startovanje automobila – posebno u zimskim mesecima kada su svi sistemi dodatno opterećeni.
Redovna provera je ključ
Kilmer savetuje da se stanje akumulatora proverava na svake dve do tri godine, a da se zameni pre nego što potpuno oslabi, kako ne biste ostali u kvaru na putu. Takođe, pored korozije, kao dodatne razloge za kvar akumulatora navodi:
- neispravan alternator (koji puni akumulator dok motor radi)
- duže stajanje vozila bez vožnje
- kao i loš kontakt zbog labavih ili prljavih kablova.
Upozorenje i o gumama
Kilmer je iskoristio priliku da skrene pažnju i na često zanemarenu, ali veoma važnu stavku – stanje guma. Posebno je podvukao koliko su istrošene gume opasne, naročito po kiši i na klizavim kolovozima.
- Ako ste ikada videli trkačke automobile, njihove gume su široke i glatke – savršene za ubrzanje, ali potpuno neupotrebljive po kiši, objasnio je Kilmer.
Gume sa istrošenim šarama znatno gube prianjanje, što povećava rizik od proklizavanja i smanjuje bezbednost u vožnji.
Iskustvo ovog dugogodišnjeg majstora podseća nas da preventivno održavanje automobila, uključujući proveru akumulatora i stanja guma, može sprečiti mnogo većih i skupljih problema. Jednostavna kontrola kontakata i kablova, kao i redovna zamena dotrajalih delova, ključ su za pouzdano i sigurno vozilo.
