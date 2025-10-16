Slušaj vest

Od danas u organizaciji Mondo portala i uz podršku Aik Leasinga, Galerija Automobila Srbije postaje epicentar automobilskog sveta. Više od 70 prestižnih modela poslednje generacije biće izloženo u TC Galerija, a svi zainteresovani će moći da pogledaju, informišu se, ali i probaju sve automobile.

O samoj ponudi i tome šta posetioci TC Galerija imaju priliku da vide i isprobaju, govorila je Danijela Stojšin, glavna urednica Mondo portala.

Foto: Kurir Televizija

- Portal Mondo već godinama unazad tradicionalni je organizator ove manifestacije, gde svi ljubitelji i obožavaoci automobilizma mogu da vide neke od vodećih svetskih brendova, kao i da porazgovaraju sa svim ljudima koji stoje ispred njih. Na licu mesta mogu da zakažu i probnu vožnju. Više o svemu mogu da pročitaju na portalu Mondo i da se informišu o svemu što mogu ovde da pronađu.

Otkrila je više o načinu zakazivanja probne vožnje.

- Potrebno je da dođu do galerije automobila koja je danas svečano otvorena u 10 časova, a trajaće sve do 26. oktobra. Kada dođete ovde izaberete automobil koji vam se dopada, možete da porazgovarate sa nekim od predstavnika brendova i na samom licu mesta zakazati probnu vožnju.

Foto: Kurir Televizija

Pred kamerama Kurir televizije govorila je i Đurđina Caković, menadžer za komunikacije Delta auto grupe.

- Mi zastupamo brendove BMW, Mini, Maserati, Honda, kao i motore BMW Motorrad, KTM i Honda Moto. Tradicionalno se okupljamo ovde na Galeriji automobila Srbije, tako i ove godine i želim da se zahvalim organizatorima. Što se nas tiče, mi smo od danas pa do 26. oktobra ovde sa svim modelima koje predstavljamo. Mi smo svakako tu da otkrijete specijalne ponude koje traju u ovom periodu.

GALERIJA AUTOMOBILA SRBIJE OD DANAS PRUŽA PRESTIŽNU PONUDU - Možete da zakažete vožnju i probate više od 70 modela poslednje generacije Izvor: Kurir televizija

