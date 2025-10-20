da li ste znali?

Na prvi pogled, Magični kružni tok u Svindonu deluje kao prava saobraćajna noćna mora — splet asfalta, strelica i ostrvaca koji deluju kao da prkose svakoj logici. Za vozače koji se prvi put sreću sa njim, izaziva mešavinu straha i zbunjenosti.

Nastanak kompleksnog raskršća

Sve je počelo šezdesetih godina prošlog veka, kada je na mestu današnjeg Magičnog kružnog toka postojao običan kružni tok koji više nije mogao da podnese veliki broj vozila. Gužve su bile svakodnevne, a gradske vlasti tražile su rešenje.

Plan je prvobitno bio da se izgradi veliki nadvožnjak, što bi zahtevalo rušenje brojnih kuća. Međutim, na scenu je stupio Frenk Blakmor, inženjer sa Britanskog laboratorija za istraživanje saobraćaja i puteva.

Revolucionarna ideja Frenka Blakmora

Blakmor je predložio radikalnu ideju: umesto jednog velikog kružnog toka, napraviti sistem od nekoliko manjih kružnih tokova. Njegov dizajn je sproveden 1972. godine. U početku su na svakom ulazu stajali policajci koji su pomagali zbunjenim vozačima.

Ipak, ovaj eksperiment se pokazao kao izuzetno uspešan. Kapacitet raskršća porastao je sa 5100 na 6200 vozila na sat, a policajce je ubrzo zamenila saobraćajna signalizacija.

Kako funkcioniše ovaj saobraćajni lavirint?

Iako izgleda zbunjujuće, struktura je vrlo logična. Sastoji se od pet manjih kružnih tokova koji okružuju jedan veliki centralni otok. Ključ je u dvostrukom smeru kretanja: dok se promet kroz pet manjih tokova kreće u smeru kazaljke na satu (što je standard u Velikoj Britaniji), vozila u unutrašnjem prstenu mogu da se kreću suprotno od kazaljke na satu.

Prednosti i različiti putevi

Ovaj inovativni sistem pruža vozačima više opcija. Iskusniji vozači koriste unutrašnji prsten da bi brže došli do željenog izlaza, ponekad i dvostruko brže nego na običnom kružnom toku. Manje sigurni ili zbunjeni vozači mogu ostati na spoljašnjem prstenu i voziti dok ne stignu do svog izlaza.

Reputacija i bezbednost

Iako je veoma efikasan, Magični kružni tok ima reputaciju jednog od najstrašnijih raskrsnica u Velikoj Britaniji. U brojnim anketama britanskih osiguravajućih kuća i automobilističkih magazina često je proglašavan za "najgore" ili "najstrašnije" raskršće.

U jednoj anketi BBC Njuza našao se među deset najopasnijih saobraćajnih tačaka u zemlji. Nadimak "Magični kružni tok" dobio je po popularnoj dečjoj TV emisiji, jer njegov rad deluje kao kaotična magija.

Statistika govori drugačije

Magični kružni tok u Engleskoj Foto: CALYX / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, podaci o bezbednosti su impresivni. Za prvih 25 godina rada registrovano je samo 14 ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Razlog je što kompleksan izgled tera vozače da usporavaju i budu izuzetno pažljivi. Umesto da se oslanjaju na semafore, moraju da prate ostala vozila i aktivno učestvuju u saobraćaju.

Simbol Svindona i turistička atrakcija

Pola veka nakon izgradnje, Magični kružni tok i dalje predstavlja simbol Svindona — lokalni ponos i interesantna turistička destinacija. On dokazuje da rešenja koja na prvi pogled izgledaju zastrašujuće i nelogično, mogu biti izuzetno inteligentna i funkcionalna.

