Čovek našao uređaj za praćenje na svom automobilu

Jedan korisnik Reddita podelio je šokantnu priču o neobičnom predmetu koji je pronašao pričvršćen ispod svog automobila. Iako je u početku mislio da je u pitanju običan komad plastike, ubrzo je shvatio da je to potencijalni uređaj za praćenje, što je izazvalo njegovu zabrinutost.

Pomoću svog telefona, korisnik je počeo da prima misteriozne poruke od nepoznate osobe. Poruke su sadržavale informacije koje nisu mogle biti poznate osim ako neko aktivno ne prati njegove korake. Ovaj nesvakidašnji susret s tehnologijom podstakao je korisnika da pogleda ispod automobila, gde je otkrio uređaj sličan AirTagu, popularnom gadgetu za praćenje.

Uređaj pričvršćen na točak

Kako je opisao, uređaj je bio pričvršćen za kućište točkova, gotovo u blizini motora, sa žicama koje su vodile do baterije. Njegovo otkriće brzo je postalo viralan post na Redditu, a reakcije su bile ubrzo brojne i zabrinute.

- Danas sam bio ispod automobila i našao ovo zalepljeno. Iskreno, prva stvar koju sam pomislio bila je najgora, napisao je on uz fotografiju uređaja.

Saveti i upozorenja korisnika

Većina komentara na Redditu bila je usmerena na sigurnost. Korisnici su savetovali da se nikako ne dira uređaj, već da se odmah ukloni baterija i da se obavesti policija.

- Ako je ovo zalepljeno za vaš automobil, neko vas verovatno aktivno prati. Izvadite bateriju, sačuvajte poruke i prijavite slučaj, bio je jedan od saveta.

Zlonamerna upotreba tehnologije

Nažalost, slučaj nije jedinstven. U poslednje vreme, korišćenje AirTagova i sličnih uređaja za praćenje u zlonamerne svrhe postaje sve češće. Prema izveštajima medija, kao što je USA Today, jedan takav incident dogodio se na Floridi, gde je AirTag bio pričvršćen za vozilo dvojice muškaraca. Kasnije su upali u zasedu dok su se vraćali kući, što je završilo hapšenjem osumnjičenih za oružanu pljačku i otmicu.

Šerif Čad Chronister iz okruga Hillsborough komentarisao je slučaj rekavši: - Biti u zasedi na mestu gde bi trebalo da se osećate najsigurnije - to je najgora noćna mora svake porodice.

Traganje za pravdom

Pored ovog incidenta, još jedan šokantan slučaj iz 2022. godine dolazi iz Indijane. Žena je iskoristila AirTag da prati svog dečka, a zatim je, nakon što je saznala gde se nalazi, pregazila i ubila ga. Ovaj tragični događaj doveo je do njene osude na 18 godina zatvora.

Šta uraditi ako pronađete uređaj za praćenje?

Ako se ikada nađete u situaciji kao ova osoba s Reddita, stručnjaci savetuju sledeće korake:

Ne dirajte uređaj i nemojte pokušavati sami da ga deaktivirate.

Zabeležite tačnu lokaciju na kojoj ste ga pronašli.

Odmah obavestite policiju.

Ako koristite iPhone, proverite ima li upozorenja o "nepoznatom AirTagu" koji vas možda prati.

Ovaj incident ukazuje na rastuću zabrinutost zbog upotrebe tehnologije na način koji može ugroziti privatnost i sigurnost pojedinaca.

