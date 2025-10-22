Slušaj vest

Eksploziju automobila izazvao je neispravan punjač, a vozač je preživeo pukom srećom. Veruje se da je u trenutku eksplozije došlo do više kvarova istovremeno, uključujući kratak spoj u brzom punjaču koji je poslao snažan napon kroz uređaj i tako izazvao eksploziju.

O tome da li su električni automobili i njihovi punjači bezbedni, govorio je Nemanja Milosavljević, haus majstor na Kurir televiziji:

Nemanja Milosavljević Foto: Kurir Televizija

- Električni automobili u principu jesu sigurni. Ono što pravi problem jesu te litijum-jonske baterije koje oni sadrže u sebi, koje u ovom slučaju nisu izazvale požar, ali da kažemo, možda u nekom najvećem procentu slučajeva one su uzrok problema zbog toga što u sebi sadrže tu litijum-jonsku kiselinu koja, kad se zapali, ne može da se ugasi – kaže Milosavljević i dodaje:

- Znači, jednostavno mora da se pusti da izgori, i te baterije imaju ne samo automobili već i trotineti, bicikli, električni i drugi uređaji. U ovom slučaju problem je bio neadekvatan punjač. Ti punjači su punjači velike snage i bilo kakav kratak spoj na njima izaziva požar i veliki problem.

Milosavljević objašnjava na šta se mora obratiti pažnja, kako ne bismo došli u ovakve vrlo neprijatne situacije koje su opasne po život:

- Ne možemo mnogo toga da uradimo da bismo to sprečili. Znači, naše je da koristimo adekvatne punjače, da ne prepunjavamo bateriju. Znači, te litijum-jonske baterije, koje se takođe nalaze i u telefonima, pune se od 20 do 80%. To je neka idealna procentualna punjivost za bateriju da bi najduže trajala i da bi bila najsigurnija. Tako da, generalno, to jesu sigurne stvari ako se pravilno koriste, ali naravno, uvek ima izuzetaka.

