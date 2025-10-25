Slušaj vest

Srbija dobija novi, stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - prvi potpuno novi zakon od 2009. godine, koji donosi pravila kakva do sada nisu postojala. Nulta tolerancija na alkohol, digitalni vozački dosije, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece, samo su deo novina koje se spremaju i koje bi trebalo da se nađu u novom saobraćajnom zakonu.

"Svaki drugi vozač ima prekršajnu prijavu"

- Svake godine policija u Srbiji napiše oko 1,5 miliona prekršajnih prijava, a imamo 3,3 miliona vozača. To znači da smo sankcionisali skoro svakog drugog vozača. Policija zadrži oko 10.000 vozača koji imaju više od 1,2 promila alkohola u krvi, a čak 56.000 vozi pod dejstvom alkohola. Zbog toga moramo da donesemo jednostavan, efikasan i primenljiv zakon koji daje rezultate - rekao je načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, govoreći o radu na izradi Nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i dodao:

- Društveno-ekonomske posledice saobraćajnih nezgoda u Srbiji procenjuju se na više od 4,5 milijardi evra godišnje, što čini oko 8 odsto BDP-a.

Podsetimo, važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) iz 2009. godine do sada je pretrpeo 18 izmena, a poslednja je bila 2023. godine kada su promenjena 53 člana.

"Jedan od najsloženijih i najobimnijih zakona; Nacrt gotov do kraja godine"

- Ovo je jedan od najsloženijih i najobimnijih zakona, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja, naročito ako znamo da godišnje u Srbiji pogine oko 500 ljudi. To je broj koji bi svakoga morao da zabrine - kaže Lakićević.

Slaviša Lakićević Foto: Kurir Televizija

On je rekao i kada se može očekivati da Predlog zakona nađe pred narodnim poslanicima.

- Sada smo završili deo koji se odnosi na pravila saobraćaja, i time je urađeno više od 60 odsto zakona. Ono što je preostalo da se dovrši odnosi se na sankcije, vozila i vozače - a time ćemo se baviti tek nakon što kompletno završimo deo o pravilima saobraćaja. U ovom trenutku se nadam da ćemo do kraja godine imati Nacrt zakona - priča pukovnik policije.

Šta je sve planirano da se uđe u Nacrt novog Zakona: Ukidanje probne vozačke dozvole

Trajno oduzimanje vozila

Automatski nadzor saobraćaja

"Zeleni bonusi"

Digitalni vozački dosije

Mobilni tehnički pregledi vozila

Nulta tolerancija na alkohol

Povećanje visine kazni

Zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju

Edukacija za mlade vozače

Zdravstveni pregled za vozače

Vozila sa prvenstvom prolaza

Upotreba naprednih tehnologija u vozilima

Pravila za autonomna vozila

Propisi za bicikliste

Stroža kontrola na pružnim prelazima

Veća odgovornost za vozače kamiona i autobusa Kada će nacrt ZOBS-a ući u skupštinsku proceduru

Iako je ideja bila da Nacrt zakona bude već gotov, prođe javnu raspravu, Vladu i nađe se pred poslanicima u Skupštini, to se još nije desilo.

- Planirano je da posao završimo do septembra ili oktobra ove godine, ali to se, zbog aktuelne situacije, nije desilo. Zakon se ne može očekivati pre marta 2026. godine, jer će javna rasprava trajati najmanje 20 do 30 dana - ocenjuje Lakićević.

Pukovnik policije istakao je i značaj temeljnog rada na ovom zakonu.

- Važno je da novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne bude urađen na brzinu, da bude primenljiv, adekvatan i sa jasno definisanim normama i sankcijama - kaže on.

"Većina naših kazni izgubila svrhu"

Skoro sve zemlje regiona imaju rigorozne zakone o saobraćaju, kazne su paprene, a vozači zbog nepoštovanja pravila mogu završiti i iza rešetki. Zbog toga je i osnovano pitanje da li će novi ZOBS slediti ovaj trend.

- Trend u zemljama regiona je povećanje kazni za saobraćajne prekršaje, ali same kazne ne mogu da daju dugoročne efekte. Ako želimo da poboljšamo stanje u saobraćaju, moramo da se bavimo uzrocima, a ne samo posledicama. Većina naših kazni izgubila je svrhu. Postoje kazne koje su propisane u fiksnim iznosima - 3.000, 5.000 ili 10.000 dinara. Kada se plate u roku od 8 dana, plaća se polovina - kaže on i dodaje:

- Kazna od 3.000 dinara više nema nikakav efekat odvraćanja i ne može da utiče na ponašanje vozača da ne počini prekršaj.

Foto: Kurir/T.Ilić

"Bićemo rigidniji"

- Izvesno je da ćemo biti rigidniji prema onima koji nepropisno prevoze decu. Trenutna kazna iznosi 5.000 dinara, a biće najmanje četiri puta veća. Samo prošle godine poginulo je 16 dece, a pretprošle 12, i to kao putnici. Biće uvedena nulta tolerancija za vozače koji prevoze decu, a ne poštuju pravila - priča Lakićević..

Osim toga, jedan od velikih problema na putevima u Srbiji je i vožnja pod dejstvom alkohola.

- Želimo da pooštrimo i kazne za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Sadašnje sankcije zavise od promila alkohola, od 0,21 do preko 2,0, što se već smatra nasilničkom vožnjom i povlači mogućnost zatvora. Novčane kazne se kreću od 10 do 20, od 20 do 40, do 100 ili 150.000 dinara, u zavisnosti od težine prekršaja i da li je izazvana nezgoda. Radićemo na tome da se granica za izricanje kazne zatvora smanji - kaže Lakićević.

Podsetimo, vozačima je najviše zapao za oko predlog da se kazne za saobraćajne prekršaje prilagode primanjima vozača.

Pojas ne veže 80 odsto putnika na zadnjim sedištima

Govoreći o nevezivanju sigurnosnog pojasa, Lakićević kaže da zbog toga strada više od 100 ljudi u saobraćajnim nezgodama svake godine u Srbiji.

- Kada bismo taj segment unapredili, bili bismo među deset najbezbednijih zemalja Evrope. Na primer, kazna za nevezivanje pojasa iznosi 10.000 dinara, ali pojas na zadnjem sedištu koristi samo 18 do 19 odsto putnika. Svake godine između 80 i 100 putnika pogine jer nisu koristili pojas u trenutku nesreće, iako pojas spašava život u više od 80 odsto slučajeva - kaže Lakićević.

Foto: Shutterstock

Da li će se vozačka dozvola oduzimati doživotno

Svi građani MUP-u mogu dostaviti predloge, sugestije, primedbe, ideje i dobru praksu koju bi MUP mogao da implementira u Nacrt zakona na mejl adresu zobs.predlozi@mup.gov.rs

Do sada su stigla 772 predloga građana, a najviše ih je bilo u vezi sa upravljanjem vozilima sa automatskim i manuelnim menjačima:

195 za opšta pravila saobraćaja (parkiranje, kružni tokovi, raskrsnice i slično)

129 na kaznenu politiku

68 na obuku vozača

64 za audiovizuelni nadzor stiglo je

38 za tehničke propise, uglavnom u vezi s uređivanjem tehničkih normi

- Bilo je i neprimenjivih predloga, poput onih da se vozaču koji vozi pod dejstvom alkohola odmah oduzme vozilo ili da mu se doživotno oduzme vozačka dozvola. To su ipak isuviše rigidni stavovi kakvih uvek ima, ali moramo da pronađemo ono što zaista daje efekat - kaže Lakićević.

O trajnom oduzimanju vozila

Jedna od mera koja privlači pažnju građana je trajno oduzimanje vozila.

- Neophodno je pooštriti kaznene mere kada je u pitanju trajno oduzimanje vozila za višestruke prekršioce odredbi. Mi već primenjujemo meru privremenog oduzimanja vozila, a od početka primene, od prošle godine pa do sada ukupno je privremeno oduzeto 501 vozilo - kaže Lakićević.

On je govorio i o meri trajnog oduzimanja vozila.

- Takve kazne se izriču za najteže prekršaje, i trenutno imamo četiri trajno oduzeta vozila. Imamo određeni broj povratnika najtežih saobraćajnih prekršaja. Zbog toga se i predlaže mera trajnog oduzimanja vozila. O tome će se razmatrati u okviru radne grupe, a tokom dalje procedure rada na Nacrtu zakona, javnoj raspravi, utvrđivaće se i odlučivati o njenoj primeni.