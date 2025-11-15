Slušaj vest

Svake godine između 350.000 i 450.000 vozila u Francuskoj dobije privremene registarske tablice koje važe najviše četiri meseca. Početkom naredne godine, francuski vozači dobiće nove ružičaste registarske tablice, koje će zameniti dosadašnje bele oznake za nova i uvozna vozila.

Promena, koju je najavilo francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova, deo je napora države da suzbije sve češće prevare s privremenim registracijama. Naime, mnogi vozači nastavljaju da voze sa isteklim tablicama, čime izbegavaju poreze i obaveze registracije, a takva vozila su praktično „nevidljiva“ za sistem kontrole.

Mnogi vozači nastavljaju da voze sa isteklim tablicama, čime izbegavaju poreze i obaveze registracije Foto: Shutterstock

Ružičaste tablice, koje nijedna druga zemlja trenutno ne koristi, biće uvedene od prvog tromesečja 2026. godine. Na njima će jasno biti odštampan datum isteka važnosti (mesec i godina), što će omogućiti policiji i automatskim kamerama da odmah prepoznaju vozila koja više nisu legalna na putu.

Prema podacima francuskog portala Connexion France, svake godine oko 400.000 vozila dobije privremene oznake, a zloupotrebe su u porastu posebno u slučaju prodaje vozila s isteklim tablicama ili korišćenja istih duže od dozvoljenog roka. Francuske vlasti veruju da će nova boja i jasnije obeležavanje značajno smanjiti prostor za manipulacije i olakšati kontrolu na putevima.

