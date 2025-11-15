Francuska uvodi roze tablice za automobile: Evo čemu služe i zašto će policija posebno da obrati pažnju na njih!
Svake godine između 350.000 i 450.000 vozila u Francuskoj dobije privremene registarske tablice koje važe najviše četiri meseca. Početkom naredne godine, francuski vozači dobiće nove ružičaste registarske tablice, koje će zameniti dosadašnje bele oznake za nova i uvozna vozila.
Promena, koju je najavilo francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova, deo je napora države da suzbije sve češće prevare s privremenim registracijama. Naime, mnogi vozači nastavljaju da voze sa isteklim tablicama, čime izbegavaju poreze i obaveze registracije, a takva vozila su praktično „nevidljiva“ za sistem kontrole.
Ružičaste tablice, koje nijedna druga zemlja trenutno ne koristi, biće uvedene od prvog tromesečja 2026. godine. Na njima će jasno biti odštampan datum isteka važnosti (mesec i godina), što će omogućiti policiji i automatskim kamerama da odmah prepoznaju vozila koja više nisu legalna na putu.
Prema podacima francuskog portala Connexion France, svake godine oko 400.000 vozila dobije privremene oznake, a zloupotrebe su u porastu posebno u slučaju prodaje vozila s isteklim tablicama ili korišćenja istih duže od dozvoljenog roka. Francuske vlasti veruju da će nova boja i jasnije obeležavanje značajno smanjiti prostor za manipulacije i olakšati kontrolu na putevima.
(Kurir.rs/Nova.rs)
