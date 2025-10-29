Slušaj vest

Polovne gume poslednjih godina postale su sve popularniji izbor među vozačima. Iako su značajno jeftinije od novih, one često predstavljaju ozbiljan rizik po bezbednost. Mnogi ih ipak kupuju jer žele da uštede, ne razmišljajući o mogućim posledicama.

Polovne gume nikada nisu kao nove

Koliko god izgledale očuvano, polovne gume nikada ne mogu imati iste karakteristike kao nove. Privlačne cene lako mogu da zavaraju, ali treba imati na umu da su gume jedini deo automobila koji je u direktnom kontaktu s podlogom. Od njih zavisi koliko brzo ćete moći da zakočite, skrenete ili ubrzate.

Oprezno prilikom kupovini guma Foto: Shutterstock

Kupujte samo od pouzdanih ljudi

Ako već odlučite da kupite polovne gume, birajte ih isključivo od proverenih izvora — najbolje od nekog koga poznajete i u koga imate poverenja.

Na primer, ako komšija menja svoje gume koje su još u dobrom stanju, to može biti prihvatljiva opcija. Međutim, radnje i oglasi koji nude polovne gume „na veliko“ najbolje je izbegavati. Takve gume često dolaze iz nepoznatih i sumnjivih izvora, a njihovu istoriju korišćenja niko ne proverava.

Skrivena oštećenja i nepoznata istorija

Najveći problem kod polovnih guma je to što nikada ne možete znati kroz šta su prošle — da li su bile pravilno skladištene, u kakvim su uslovima korišćene ili su jednostavno ležale na otpadu.

Guma može biti stara samo tri godine, ali ako je mnogo vožena ili loše čuvana, biće znatno lošija od one koja je starija, ali pravilno održavana.

Sistem funkcioniše u svim vremenskim uslovima Foto: Shutterstock

Kako prepoznati staru ili lošu gumu

Stara guma lako se prepoznaje po sitnim pukotinama na površini. Ti mali otvori značajno narušavaju njene vozne karakteristike. Ipak, mnogi prodavci pokušavaju da to prikriju — premazuju gume crnilom kako bi izgledale kao nove. Ako primetite da je guma namazana, obavezno je operite da biste videli pravo stanje.

DOT oznaka nije sve

Na svakoj gumi postoji DOT oznaka koja pokazuje kada je proizvedena. Međutim, to nije apsolutni pokazatelj kvaliteta. Starija guma koja je bila pravilno skladištena i retko vožena može biti bolja od novije koja je bila izložena suncu, vlagi ili velikom broju pređenih kilometara.

Unutrašnji tragovi otkrivaju istinu

Ako je guma u nekom trenutku bila probušena, a vlasnik je nastavio da se vozi s njom, to se vidi po unutrašnjosti — na površini će se pojaviti mrvice i tragovi od naplataka. Takva guma više nikada ne može pružiti punu sigurnost u vožnji.