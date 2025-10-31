u Nemačkoj važi zabrana grejanja automobila dok nije u pokretu

Slušaj vest

Kako nam se približava hladniji deo godine, vozači bi se uskoro mogli suočiti sa izazovima poput struganja zaleđenih stakala rano ujutru. Mnogi u tim trenucima instinktivno uključuju grejanje u automobilu kako bi se vozilo brže zagrejalo i odledilo stakla. Međutim, uprkos niskim temperaturama, u Nemačkoj važi zabrana grejanja automobila dok nije u pokretu, koju je neophodno poštovati, jer u suprotnom slede visoke novčane kazne. U određenim situacijama, grejanje mora ostati isključeno.

u Nemačkoj važi zabrana grejanja automobila dok nije u pokretu Foto: Andrew Kearton / Alamy / Profimedia

U auto-školama, osim saobraćajnih znakova i pravila, učimo i osnovne stvari o automobilu, ali mnogi vlasnici tek nakon položenog ispita saznaju dodatne zakonske obaveze koje moraju poštovati. To uključuje i ono što smete imati u automobilu, ali i pravila korišćenja vozila koja nisu uvek intuitivna – poput ove zabrane grejanja uprkos hladnoći.

u Nemačkoj važi zabrana grejanja automobila dok nije u pokretu Foto: Yon Marsh / Alamy / Profimedia

Na primer, tokom hladnih jutara kada se stakla zalede, mnogi pokreću automobil i uključuju grejanje kako bi ubrzali odleđivanje. Ali upravo je taj čin zabranjen nemačkim zakonima. Čak i ako se nađete u dugoj saobraćajnoj gužvi ili stojite na parkingu, grejanje automobila mora ostati isključeno, izveštavaju nemački mediji, piše Fenix Magazin.

u Nemačkoj važi zabrana grejanja automobila dok nije u pokretu Foto: Björn Wylezich / Alamy / Profimedia

Ovaj zahtev regulisan je u nemačkom Zakonu o saobraćaju pod naslovom „Zaštita životne sredine, zabrana vožnje nedeljom i praznikom“, gde se navodi da je potrebno smanjiti buku i emisiju izduvnih gasova. Takođe je zabranjen rad motora u stanju mirovanja. Ako se pravila ne poštuju, kazna iznosi 80 evra, prema nemačkim medijima. Čak i na privatnom posedu mnogi bi mogli misliti da su izuzeti iz ovih pravila. Međutim, prema državnom zakonu o kontroli emisija, zabranjen je svaki nepotreban rad motora, bez obzira na to gde se automobil nalazi.

(Kurir.rs/ Večernji list)

Bonus video: Sneg na vozilu može skupo da vas košta