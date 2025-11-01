Slušaj vest

Vozač iz australijskog grada Manunda kažnjen je sa 166 australijskih dolara (oko 11.600 dinara) zbog, naizgled, bezazlenog gesta - naslonio je ruku na otvoren prozor automobila i udarao ritam muzike koja je svirala na radiju.

Incident je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je muškarac podelio svoju priču i fotografiju kazne koju je dobio.

„Zaustavili su me i podsetili na pravila. Dobio sam kaznu jer mi je ruka bila napolju kroz prozor“, napisao je vozač na Fejsbuku.

Ilustracija Foto: RINA

Strogo pravilo: nijedan deo tela ne sme da viri iz vozila

Advokat Endru Vajzman, u izjavi za Yahoo News, objasnio je da ovakve kazne nisu česte, ali da zakon u Australiji jasno definiše zabranu ovakvog ponašanja.

„Ne smete imati ruku, nogu ili bilo koji deo tela izvan vozila osim ako ne dajete signal. Ova mera postoji kako bi se sprečile povrede“, rekao je Vajzman.

„Vozač je jednostavno imao peh — zakon je vrlo jasan. Ako vam ruka makar malo viri napolje, možete biti kažnjeni“, dodao je.

Iako je muškarac u Manundi dobio kaznu od 166 australijskih dolara, advokat upozorava da maksimalna novčana kazna za ovaj prekršaj može dostići i više od 3.000 dolara. „Ako držite prozore otvorene, ruke neka ostanu na naslonu i unutar vozila“, savetuje Vajzman.

Saobraćajna policija Foto: MUP Srbije

Zakon važi širom Australije

Ova zabrana primenjuje se u svim australijskim saveznim državama, ali visina kazne zavisi od regiona. U Novom Južnom Velsu (NSW) vozači za isti prekršaj plaćaju 423 australijska dolara, što je oko 30.000 dinara, dok je u Južnoj Australiji kazna nešto niža — do 323 dolara (oko 23.000 dinara). U Kvinslendu, gde je kažnjen i pomenuti vozač, minimalna novčana kazna iznosi 166 dolara, odnosno oko 12.000 dinara.

Iako mnogi Australijanci smatraju da je zakon prestrog, vlasti poručuju da je svrha ove mere jasna — sprečiti povrede i povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju, čak i u situacijama koje deluju bezazleno, poput vožnje s rukom naslonjenom na prozor.

