Iako nas je novembar dočekao neuobičajeno toplim vremenom, od 1. novembra zvanično je počela obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila. To znači da svi vozači moraju imati zimske gume na automobilima, bez obzira na to što snega još nema.

S obzirom na to da zima često ume da iznenadi, stručnjaci savetuju da gume zamenite što pre, jer i niske temperature bez snega mogu značajno uticati na bezbednost vožnje.

Zašto su zimske gume neophodne

Zimske gume su ključne za sigurnu vožnju u hladnim uslovima. One obezbeđuju bolje prijanjanje na klizavim putevima, kraći zaustavni put, snažniju vuču na snegu i stabilnost čak i na vlažnom kolovozu.

Njihov specijalni sastav omogućava da ostanu elastične i pri niskim temperaturama, dok letnje gume u tim uslovima postaju tvrde i neefikasne.

Obratite pažnju na pritisak u gumama

Sa dolaskom hladnijih dana, pada i pritisak u gumama, što može dovesti do veće potrošnje goriva i bržeg trošenja gazišta. Preporučuje se redovna kontrola pritiska — barem jednom mesečno — jer samo pravilno napumpane gume garantuju stabilnu i ekonomičnu vožnju.

Šta kaže zakon?

U Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 40/2012, 41/2018, 120/2022 i dr.) stoji da:

"Vozilo u zimskim uslovima na putu mora imati zimske pneumatike na svim točkovima. Zimski pneumatik, u smislu ovog pravilnika, jeste onaj koji na sebi ima oznaku M+S, MS, M&S ili M-S, i ima dubinu šare od najmanje 4 mm."

Proverite dubinu šare

Pre nego što montirate zimske gume, proverite dubinu šare. Ako je manja od 4 milimetra, vreme je da kupite nove gume.

Najtačnije merenje se vrši na sredini gume, u tri tačke koje su ravnomerno raspoređene po širini gazeće površine. Ukoliko niste sigurni, najbolje je da ovu proveru prepustite ovlašćenom servisu ili mehaničaru.

Pored zimskih guma, vozači moraju u gepeku imati lance za sneg - koji se koriste na planinskim putevima ili pri pojačanim snežnim padavinama.

Kazne za nepoštovanje propisa kreću se od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a višestruko više za pravna lica i prevoznike.

Šta je sa all season gumama? Celogodišnje gume („All season“) mogu biti rešenje za vozače u blagim klimatskim zonama, gde sneg ne pada u obilnim količinama i nije često na kolovozu.

Iako su praktične, testovi pokazuju da prave zimske gume imaju bolju trakciju i kraći zaustavni put kada temperatura padne ispod 7 stepeni.

Zaključak: ne čekajte sneg

Bez obzira na trenutno lepo vreme, pravovremena zamena guma može sprečiti ozbiljne probleme na putu. Zimske gume nisu samo zakonska obaveza – one su ulaganje u vašu bezbednost.

