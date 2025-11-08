da li ste znali?

Kada se na komandnoj tabli upali lampica "Check Engine", većina vozača automatski pomisli da je motor u kvaru. Ipak, ova narandžasta lampica ne mora da znači katastrofu. Ona je upozorenje da je računar vozila otkrio nepravilnost u radu motora ili nekog od povezanih sistema.

To može biti sitnica, poput loše zatvorenog čepa rezervoara, ali i ozbiljniji problem kao što je kvar senzora, katalizatora ili sistema za ubrizgavanje goriva. Drugim rečima, lampica ne znači da se automobil “kvari”, već da nešto ne funkcioniše onako kako bi trebalo – i da to treba proveriti.

Najčešći uzroci paljenja lampice

1. Nepravilno zatvoren čep goriva

Zvuči banalno, ali ako čep nije dobro zavrnut, pritisak u rezervoaru se menja i sistem to prepoznaje kao grešku.

2. Neispravna lambda sonda

Ovaj senzor meri količinu kiseonika u izduvnim gasovima. Kada ne radi ispravno, motor troši više goriva i povećava emisiju štetnih gasova.

3. Kvar katalizatora

Katalizator pretvara štetne gasove u manje opasne materije. Ako otkaže, troškovi popravke mogu biti visoki, a često do kvara dolazi zbog dugotrajnog ignorisanja upozorenja.

4. Problemi sa svećicama ili kablovima

Ako motor “preskače” ili ne radi ravnomerno, uzrok su često istrošene svećice. Njihova zamena obično rešava problem.

5. Greška senzora protoka vazduha (MAF)

Kada ovaj senzor ne meri pravilno količinu vazduha koja ulazi u motor, dolazi do lošeg sagorevanja i povećane potrošnje goriva.

Privremeno brisanje greške nije rešenje

Mnogi vozači pokušavaju da “reše” problem isključivanjem akumulatora ili korišćenjem dijagnostičkog uređaja za brisanje grešaka. Ipak, to ne uklanja uzrok – samo privremeno gasi lampicu. Kada se kvar ponovo pojavi, upozorenje će se vratiti. Zato je najbolje posetiti automehaničara koji će dijagnostikom utvrditi pravi razlog.

Kada smesta zaustaviti automobil

Ako se lampica “Check Engine” samo pali, a vozilo radi normalno, možete oprezno nastaviti vožnju do servisa. Međutim, ako lampica počne da treperi, uz to se pojavi dim, miris goriva ili gubitak snage, odmah stanite i ugasite motor. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljan kvar koji bi mogao dodatno oštetiti motor ako nastavite vožnju.

Lampica "Check Engine" ne mora značiti da vas čeka skupa popravka, ali svakako ne treba je ignorisati. To je signal da automobil traži pažnju – i često vas upozorava na kvar pre nego što on postane ozbiljan. Dakle, sledeći put kada se upali, bez panike – ali i bez odlaganja. Najbolji potez je odmah zakazati proveru i sprečiti da mala greška preraste u veliki problem.

