Bez obzira na iskustvo vožnje, trenutak kada se vetrobransko staklo zamagli često je nervozan. Neki vozači odmah pojačaju grejanje i nadaju se najboljem, drugi koriste krpu iz pretinca za rukavice, ali malo ko zna pravi postupak koji zapravo funkcioniše.

Britanski automobilski klub AA savetuje jednostavan i efikasan način da prozori budu potpuno čisti zimi i bezbedniji za vožnju, piše Express.co.

Foto: Serge Mouraret / Alamy / Profimedia

Sve je počelo kada je jedan korisnik Redita podelio svoju frustraciju:

„Vozim već godinu dana i još uvek ne znam kako pravilno da odmaglim prozore. Ponekad ništa ne pomaže, stalno koristim brisače. Da li je u redu obrisati staklo krpom? Svaki video na internetu kaže nešto drugačije.“

Prvi korak: kombinacija toplog i hladnog vazduha

Najefikasnija metoda podrazumeva kombinaciju različitih izvora vazduha:

zamagljeno vetrobransko staklo zimi
Foto: Gari Wyn Williams / Alamy / Profimedia

  • Pokrenite motor i uključite ventilator sa toplim vazduhom usmerenim na vetrobransko staklo.
  • Aktivirajte odmrzivač zadnjeg stakla i, ako ih imate, odmrzivač retrovizora.
  • Uključite klima uređaj - pored hlađenja, on uklanja vlagu iz unutrašnjosti automobila.
  • Blago otvorite prozor da biste ubacili svež vazduh i izjednačili temperaturu.

Važno: ne brišite staklo rukom ili prljavom krpom, jer će masnoća i tragovi pogoršati zamagljivanje. Ako morate, koristite čistu, meku krpu koja ne ostavlja vlakna.

Dodatni saveti za sprečavanje zamagljivanja

  • Kada je moguće, parkirajte automobil u garaži.
  • Ako je vozilo parkirano napolju, pokrijte vetrobransko staklo kartonom ili zaštitnom folijom.
  • Nikada ne vozite dok prozori nisu potpuno čisti - ograničena vidljivost može rezultirati kaznom od 130 evra i ozbiljno ugroziti bezbednost.
