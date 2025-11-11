Slušaj vest

Ono što je za čoveka lična karta, za vozilo je registarska tablica, a malo ko zna da u Srbiji postoji više od 12 vrsta različitih tablica koje nam govore o tome "ko se nalazi za volanom". To je najpre uočljivo na diplomatskim, policijskim tablicama, ili onim koje su obavezne za taksi vozila.

Od 2011. godine izgled tablica u Srbiji neznatno je promenjen, a jedna od promena odnosila se na izbacivanje slova koja su stvarala problem u vizuelnom prepoznavanju (posebno u inostranstvu) ili nisu bila praktična za automatizovano očitavanje.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (član 275) i prateći Pravilnik o registraciji vozila definišu sve kategorije registarskih tablica.

Standardne tablice

Registracije koje najčešće viđamo na srpskim putevima, zapravo su one "obične" iliti standardne, koje se koriste za putničke automobile.

Bele su boje, oivičene crnom linijom. Sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima je ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije (SRB), crnim slovima ispisana oznaka registarskog područja (BG, NS, NI...), a crnim ciframa i slovima, razmaknuti znakom "-", ispisan je registarski broj vozila.

Za koga su posebne crvene tablice

U ovu kategoriju spadaju i tablice na većini kamiona, šlepera i teretnih vozila, ali postoji i jedan poseban tip (crvena tablica) koji se izdaje za najveća i nestandardizovana teretna vozila.

Takve tablice se mogu videti na velikim kamionima ili mašinama, odnosno na onim vozilima koja ne ispunjavaju propisane dimenzije (dužine, širine i visine), kao i čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona.

One su jarko crvene boje i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja, a belim brojevima registarski broj.

Oznake na registarskoj tablici

Motocikli, mopedi, laki tricikli...

Tablice za motore razlikuje se od onih za automobile po obliku i rasporedu slova i brojeva. Na ovim tablicama je slovna oznaka za registarsko područje kojem vozilo pripada ispisano iznad slova i cifara registarskog broja.

Tablice za priključna vozila kao što su različite prikolice su po obliku, boji, dimenzijama i oznakama iste kao one za automobile i kamione, a jedina razlika je što se oznaka registarskog područja nalazi na kraju.

Diplomatske tablice najviše "otkrivaju"

Iznos diplomatskih tablica u Srbiji je veoma specifičan i značajno se razlikuje od standardnih tablica, kako po boji, tako i po strukturi oznake

Diplomatske tablice imaju karakterističan format, crne su boje i sa žutim oznakama (slovima i brojevima). Ovo ih najviše izdvaja od standardnih belih tablica. Format oznake je XX - Y - XX i one znače sledeće:

prve dve cifre (XX) označavaju zemlju ili međunarodnu organizaciju kojoj predstavništvo pripada (npr. 10 je Rusija, 14 je Nemačka, 26 je SAD, itd.)

Cifra u sredini (Y) označava status vlasnika vozila, odnosno delatnost predstavništva (A, M, P, E)

Poslednje tri cifre (XXX) su serijski broj, označavaju redni broj registrovanog vozila te misije

U gornjem desnom uglu, manjim žutim pismom, ispisana je oznaka registracionog područja (npr. BG za Beograd) i poslednje dve cifre godine za koju važi registracija (npr. 25 za 2025. godinu).

Na osnovu cifre u sredini (Y) možemo znati da li je reč o vozilo u vlasništvu diplomatsko-konzularnih predstavništava i osoblja koje ima diplomatski status (A), vozilu u vlasništvu stranog osoblja u predstavništvima koje nema diplomatski status (M), vozilu u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava i stranih dopisništava (P) ili vozilu u vlasništvu predstavništava stranih preduzeća i njihovog osoblja (E).

Vozilima koja koriste lica sa diplomatskim statusom izdaju se i dodatne, elipsaste pločice koje se postavljaju na vozilo:

CD (Corps Diplomatique): Za vozila koja koristi osoba sa diplomatskim statusom.

CMD (Chef de Mission Diplomatique): Za vozila koja koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije (ambasador).

Ovakav izgled i sistem označavanja omogućava lakše prepoznavanje vozila sa posebnim statusom i imunitetom.

Vojna i policijska vozila

Tablice Vojske Srbije imaju belu podlogu, a crni natpis, kao i oznaku VS (Vojska Srbije) i serijski broj. S druge strane, policijska vozila su takođe prepoznatljiva sa svojom belom podlogom i plavim natpisom. Oznaka P (Policija) stoji iza koda područja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Stranci koji su u Srbiji zbog školovanja, specijalizacije...

Takođe se po tablicama mogu prepoznati i vozila koja pripadaju strancima kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti, pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji sadrži.

Od običnih tablica za automobile razlikuju se po tome što u sredini imaju ispisano "OO", specijalnu oznaku koja označava da je vozilo registrovano na ime stranca sa odobrenim boravkom.

Privremene i probne tablice

Pojedina vozila mogu da imaju i tablice koje se izdaju privremeno, koje se razlikuju po tome što na kraju imaju slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) koja je ispisana vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije.

Takođe se razlikuju i privremene tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije posle završenog boravka stranog državljanina u našoj zemlji, kao i za vozila kupljena u Republici Srbiji koja će se registrovati u drugoj zemlji. Izdvaja ih oznaka "RPE", utisnuta na početku tablice.

Za novoproizvedena i prepravljena vozila kojima se u saobraćaju vrši probna vožnja koriste se takozvane probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima. Izrađuju se od tvrdog kartona ili drugog sličnog materijala, za razliku od metalnih trajnih tablica. Na desnoj strani (umesto registarskog broja) je oznaka "PR" (privremena registracija) ispisana crnim slovima.

Tablice za odvoz vozila (COL)

Ukoliko na putu vidimo vozilo koje ima tablicu sa belom podlogom i crni natpis, kao i oznaku područja i serijski broj, sa slovima "C" (Carina/Odvoz) između, reč je o tablicama za odvoz vozila.

Tablice za taksiste

Vozila kojima se obavljaju usluge taksi prevoza moraju imati posebne tablice, koje se od onih običnih, za motorna vozila, razlikuju po oznaci "TX" nakon registarskog broja.

Foto: MUP Srbije

Personalizovane tablice

U Srbiji postoji mogućnost izdavanja takozvanih personalizovanih registarskih tablica, gde vlasnik sam bira kombinaciju slova i brojeva.

Ova tablica izgledom će biti potpuno ista kao i standardne tablice i mora imati standardnu oznaku registracionog područja (npr. BG, NS, NI).

Razlika je u tome što umesto nasumično dodeljene kombinacije brojeva i slova (npr. BG 123-AB), sami birate kombinaciju koja sledi oznaku područja.

Pravila za izbor kombinacije: Broj karaktera: Kombinacija koju birate mora imati najmanje tri, a najviše pet karaktera.

Dozvoljeni karakteri: Dozvoljeni su brojevi od 0 do 9 i sva latinična slova (osim Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, koja su izbačena iz celog sistema 2017. godine).

Sadržaj: Kombinacija može sadržati samo brojeve, samo slova ili kombinaciju brojeva i slova.

Zabrana: Nije dozvoljeno birati kombinacije koje predstavljaju nepristojne, uvredljive ili provokativne poruke, kao ni one koje su identične tablicama državnih organa (npr. P za policiju, VS za vojsku, itd.). Cena i važenje: Taksa: Izdavanje personalizovanih tablica se dodatno naplaćuje. Taksa je značajno viša u odnosu na standardne tablice (oko 111.792 dinara)

Važenje: Personalizovane tablice se izdaju na period od sedam godina, što je bio standardni rok važenja tablica pre uvođenja trajnih, pa nakon isteka tog perioda, morate podneti zahtev za izdavanje novih, uz ponovno plaćanje propisane takse.

Kada podnesete zahtev za personalizovanu tablicu, MUP proverava da li je ta kombinacija slobodna i da li je u skladu sa propisanim pravilima i moralnim standardima.