Niti vam je potrebno, niti vas spašava odgovornosti ako onaj kome ste mu dali napravi prekršaj – to je pravnički odgovor na dilemu da li kao vlasnik automobila treba da osobi, kojoj je četvorotočkaša dala na korišćenje, treba da da i ovlašćenje. A da li ćete za prekoračenje brzine ili saobraćajnu nezgodu odgovarati vi ili onaj ko je bio za volanom, zavisi od više faktora.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), nema zakonske obaveze da postoji pismeno ovlašćenje ako drugo lice koristi vaše vozilo na teritoriji Srbije. Ako ste uz usmenu dozvolu svoj automobil dali poznatom i sposobnom vozaču, bez obzira da li vam je član porodice, prijatelj ili komšija - ne kršite zakon, čak i bez papira.

To u razgovoru potvrđuje i advokat Vladimir Miljević, pojašnjavajući da po našem zakonu, ako sedite za volanom vozila koje je registrovano i ispunjava sve tehničke i administrativne uslove, nemate obavezu da posedujete ovlašćenje njegovog vlasnika.

Šta se, međutim, dešava ako na taj način “pozajmljenim” vozilom počinite neki saobraćajni prekršaj – odgovarate li vi kao vozač ili njegov vlasnik?

- Ako je u pitanju slučaj gde je saobraćajna policija vozača zaustavila i utvrdila njegov identitet, za počinjeni prekršaj odgovaraće vozač, a vlasnik neće imati problema. Ali, ako je vozač za neki učinjeni prekršaj dokumentovan putem kamere, što se najčešće dešava prilikom prekoračenja brine, bilo da ima ili nema ovlašćenje, poziv sudije za prekršaje neće stići njemu, nego vlasniku vozila – objašnjava Miljević.

Kako navodi, postoji i specifična situacija kada će vozač biti identifikovan, ali će za prekršaj koji je počinio, odgovarati i vlasnik vozila.

- To je, na primer, situacija kada se utvrdi da je vozilom upravljao neko ko nema vozačku dozvolu, ko je vozio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. U tom slučaju praksa MUP-a je da pokrene postupak i protiv vlasnika vozila i to za veoma težak prekršaj po članu 330. ZOBS-a jer je takvom licu omogućio upravljanje njegovim vozilom – kaže naš sagovornik.

U praksi, kako pričaju i pripadnici saobraćajne policije, događa se i sledeći slučaj – evidentirali su prekršaj, ali ne mogu da utvrde ko je upravljao automobilom jer ga je, na primer, napustio.

- U tom slučaju, osim ako ne prijavi stvarnog vozača, po članu 247. kazna se izdaje vlasnik koji se smatra odgovornim za njegovo korišćenje. Vlasnik, naravno, ima pravo da u roku koji mu zakon ostavlja dostavi podatke o stvarnom vozaču i time preusmeri prekršajnu odgovornost na osobu koja je upravljala vozilom. Ukoliko to ne učini, smatra se da je sprečio identifikaciju vozača, što samo po sebi predstavlja zaseban prekršaj koji se novčano kažnjava – navode saobraćajci s kojima smo pričali.

I “prikrivanje” vozača odgovornog za prekršaj na ovaj način, kako dodaju, tretira član 330. ZOBS-a po kojem kazna nije bezazlena – do 100.000 dinara.

Ovlašćenje ne oslobađa vlasnika odgovornosti

Zbog svih navedenih situacija, vlasnici vozila često misle da je rešenje za dilemu “ko kad odgovara” u tome što ćete onom kojem dajete automobil na upravljanje, dati i pisano ovlašćenje.

- Ovlašćenje treba davati samo licima u koja imamo apsolutno poverenje i za kratkotrajne potrebe, jer računati da će nas ono spasiti od odgovornosti za učinjeni prekršaj ili saobraćajnu nezgodu, potpuna je zabluda – zaključuje advokat Miljević.