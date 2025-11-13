Slušaj vest

Jedan od zakona koji je pod najvećom lupom javnosti u Srbiji svakako je Zakon o bezbednosti u saobraćaju, koji u formi nacrta treba da bude gotov do kraja 2025. godine. Kako se ovaj rok bliži, najave o tome kako će pomenute odredbe i nova pravila izgledati sve su konkretnije, a ono što je već sada sigurno - kazne za saobraćajne prekršaje će biti značajno veće.

U toku je izrada novog Zakona o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS) koji bi trebalo da bude gotov do marta 2026. godine, a građani Srbije imali su priliku da daju konkretne predloge za njegovo unapređenje, što su rado i činili.

Nema više kazni od 5.000, biće sankcija i od 50.000 dinara

Stručnjaci i javnost su saglasni - kazne za pojedine saobraćajne prekršaje moraju biti veće.

Kako je nedavno poručio načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević, pojedine kazne su izgubile svrhu propisivanja, pogotovo one novčane od 3.000 do 5.000 dinara.

On je tada iskoristio priliku da najavi nove mere u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju.

- Prekršaji koji su dosad bili 10.000 dinara, sada će biti 20.000, a za pojedine "blage prekršaje" u planu su sankcije od čak 50.000 dinara - poručio je u razgovoru za Autoinfo.

On je dodao da će kazne za članove 334, 333 i 332a biti značajno veće. Reč je o kaznama koje su do sada bile u fiksnom iznosu od tri, pet i deset hiljada dinara, a koje su upola niže ako se plate u roku od osam dana.

- Sada se razmatra mogućnost da te kazne budu u visini od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara - otkrio je tom prilikom.

Za pojas petostruko veće kazne

Govoreći o predlozima koji su se našli pred radnom grupom, Lakićević je naveo i primer koji se odnosi na nekorišćenje sigurnosnog pojasa, ali i upotrebu mobilnog telefona prilikom vožnje bez hands-free uređaja.

- Određeni prekršaji, kao što su prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa ili upotreba mobilnog telefona verovatno će preći u sadašnji član koji je 331a u visini od 50.000 dinara. Ali ovo je samo nešto što mogu preliminarno da kažem, ovo je nešto što je izneto pred članove stručne radne grupe - otkriva načelnik Saobraćajne policije.

Slaviša Lakićević Foto: Kurir Televizija

Pojašnjenja radi, kazna za nevezivanje pojasa trenutno je 10.000 dinara, odnosno pet hiljada ukoliko se plati u roku od osam radnih dana. Izmenama o kojima se govori, kazna bi bila petostruko veća, odnosno 50.000 dinara.

Takođe, razmatra se i da vozač odgovara za nevezane putnike u vozilu, odnosno da i za njih važi ista kazna.

"Ono što se kažnjavalo sa 3.000, sada je 10.000 dinara"

Lakićević pojašnjava da su u toku i pregovori sa drugim instancama, uključenim u sistem bezbednosti na putevima.

- Prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara, ubuduće će koštati 10.000 dinara. Na primer, slušanje preglasne muzike u vozilu, tako da ne može da čujete ništa oko sebe, ni druge učesnike u saobraćaju. Takođe, kad neko daje migavac da se uključi u vašu traku, jer je u njegovoj traci zaustavljen saobraćaj, onemogućen, a vi mu ne date. To se takođe u praksi retko kažnjava, a trebalo bi. Znači, to će umesto 3.000, biti 10.000 dinara. Zatim, prekršaji koji su do sada bili 5.000, biće 15.000, kao što je, na primer, nepropisno odstojanje, kad se nekom zalepite za zadnji kraj vozila, ili kad prekoračite brzinu u naselju za 10 do 20 km/h, znači ograničenje je 50, a vi vozite 70 - konkretan je bio načelnik i najavio progresivni rast visine kazne.

Ukidanje "popusta" za plaćanje u roku od 8 dana

- Prekršaji, koji su bili 10.000 dinara, sada će biti 20.000, kao što je, na primer, prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km na sat, ili vožnja motora, mopeda ili električnog trotineta bez kacige. Još jedna aktivnost ili predlog - oni koji učine drugi put isti prekršaj, neće moći da plate novčanu kaznu, to jest, neće moći da plate pola kazne u roku od osam dana. A da kad ponove treći put, ili četvrti put, ili više puta prekršaj, dobijaće po 50 odsto uvećanja novčane kazne u fiksnom iznosu - konkretan je bio Lakićević.

On je naveo tada da su još u toku konsultacije sa Apelacionim prekršajnim sudom i sa sudijama za prekršaje osnovnih sudova, kao i sa Ministarstvom pravde i sa ostalim članovima stručne radne grupe.

- Izvesno je da će određene sankcije pretrpeti ozbiljne promene, to jest, da ćemo imati veću zaprećenu novčanu kaznu. Pogotovo za prekršaj gde imamo nepropisan prevoz dece i činjenje prekršaja u vozilima kada su tu deca - precizirao je.

Prilagođavanje kazne primanjima

Podsetimo, postoji čak 18 izmena o kojima se govori i koje bi trebalo da budu deo novog Zakona o bezbednosti saobraćaja.

- Moramo biti hrabri i pragmatični sa novim rešenjima, ako to može spasiti i jedan jedini život u saobraćaju - rekao je nedavno Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS).

Jedan od predloga građana koji bi mogao zaista da se nađe u izmenama i dopunama ZOBS-a je i prilagođavanje kazni visini primanja prekršioca. Šta to znači?

- To znači da ako neko ima platu milion dinara i napravi saobraćajni prekršaj, da njegova kazna bude značajno veća u odnosu na nekog ko ima platu 50.000 dinara - kratko je objasnio Ilić.