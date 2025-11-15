Slušaj vest

U novom digitalnom vozačkom dosijeu, prema najavama Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), građani, odnosno vozači, moći će pored ostalih usluga, da imaju uvid na e-Upravi i u saobraćajne prekršaje, uključujući i one koji su uočeni automatskom kontrolom saobraćaja (semafori) ili automatskom detekcijom prekršaja - radari i kamere.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, Milan Vujanić otkriva šta sve snimaju i zašto vozači nikako ne mogu da izbegnu kaznu.

Na ovaj način vozači će jednostavnim klikom na mobilnom telefonu ili na svom računaru, naravno, ako poseduju nalog na e-Upravi, moći da imaju uvid u svoje saobraćajne prekršaje, kao i u kom statusu se nalazi taj prekršaj - da li je aktivan ili okončan.

Pored toga, prema najavi MUP, građanima u ovoj situaciji biće na raspolaganju informacije i kada su učinili ili kada je dokumentovan saobraćajni prekršaj automatskom kontrolom saobraćaja ili automatskom detekcijom prekršaja, kao i ko je upravljao njihovim vozilom u momentu činjenja tog prekršaja.

Podsećamo, vozači će posebno morati da se čuvaju novih radara koji će biti postavljenie širom Srbije, sakriveni i teško vidljivi. Vozači neće znati na kojoj lokaciji se nalazi i niko neće moći da vas upozori na radar, ne postoji mogućnost da se preko neke Viber grupe otkrije njihovo mesto.

Postoji više automatskih detektora prekršaja

Prema rečima Milana Vujanića, profesora Saobraćajnog fakulteta u penziji, postoji nekoliko vrsta automatskih detektora prekršaja, odnosno kamera i radara.

"Imamo nekoliko vrsta saobraćajnih kamera", kaže profesor i nabraja:

one koje su na semaforima i detektuju prolazak kroz crveno svetlo

prekršaje za brzine

prekršaje za prosečne brzine

upotrebu mobilnog telefona

da li je sigurnosni pojas vezan

- Za crveno svetlo kamere su postavljene uz semafor, jer se vidi svetlo semafora i vozilo koje prolazi. Prekršaji se detektuju automatski, vidljiv je, snimljen kamerom i nikakve dileme nema da li je određeno lice napravilo prekršaj. Samo može biti dileme ko je upravljao vozilom", ističe Vujanić.

Šta ako je prekršaj načinjen tuđim automobilom

Ukoliko vozilom u trenutku činjenja prekršaja nije upravlјao vlasnik, vlasnik vozila dužan je da dostavi pisanu izjavu overenu od strane nadležnog organa na osnovu koje se na nesporan način može utvrditi koje lice je upravlјalo vozilom u vreme činjenja prekršaja, kažu iz MUP.

Međutim, stupanjem na snagu digitalnog vozačkog dosijea, vozači će to moći da učine putem svog naloga na e-Upravi.

"To je jedna usluga koja će takođe biti na nalogu e-Uprave gde će građani moći da se izjasne da li su oni upravljali vozilom, a i pored toga će moći da kažu ko je upravljao vozilom i overenu izjavu notara da pošalju Ministarstvu unutrašnjih poslova, naravno bez dolazaka na šalter MUP", dodaje Lakićević.

Šta sve kamere snimaju

"Kamere snimaju da li koristite sigurnosni pojas, telefon, da li prolazite kroz crveno svetlo. I kada napravite prekršaj, pošto je snimljen kamerom, tačno se zna gde je snimljeno, kada je snimljeno, odnosno u koje vreme. Tako da, nema nikakvih potreba da se vodi bilo kakav sudski postupak. Odmah se dostavlja prekršajni nalog da platite prekršaj koji ste napravili", objašnjava Milan Vujanić, profesora Saobraćajnog fakulteta u penziji.

Podsetimo, pored kamera i radari beleže prekoračenje brzine. Međutim, dolaskom novih stacionarnih i mobilnih radara širom Srbije, osim prekoračenje brzine, beležiće se korišćenje telefona tokom vožnje, kao i nevezivanje sigurnosnog pojasa.

Prekršaji se sada beleže u registar

Kako dodaje, prekršaji se beleže u bazi koja je vezana za ime vozača. U pitanju je Registar neplaćenih novčanih kazni dostupan svima.

"On može proverom u bazu da vidi da li se nalazi u prekršaju, odnosno da vidi da li ima prekršaj koji nije platio, jer ako ide preko granice, a ima prekršaj koji nije platio, neće moći da je pređe", dodaje Vujanić.

Podsetimo, na sajtu Registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, vozači mogu da ukucaju svoje ime, prezime i JMBG i na taj način dobiju uvid u kazne, dok će dolaskom digitalnog vozačkog dosijea isto biti moguće putem e-Uprave.

Šta će sve građani moći da vide u digitalnom dosijeu

Da sumiramo, u digitalnom vozačkom dosijeu, prema najavama MUP, građani, odnosno vozači, moći će da imaju uvid u sledeće stavke:

da li su imali saobraćajne prekršaje, uključujući i one koji su uočeni automatskom kontrolom saobraćaja ili automatskom detekcijom prekršaja

u kom statusu je taj prekršaj, da li je aktivan ili okončan

zaštite mere

da li su imali uplate tj. da li su izvršili uplate

da li su uplate legle

kaznene poene

kada su učinili prekršaj

kada je dokumentovan prekršaj

da se izjasne da li su oni upravljali vozilom

kažu ko je upravljao vozilom Gde se sve nalaze kamere za automatsko detektovanje prekoračenja brzine

Kamere za automatsko detektovanja prekoračenja brzine nalaze se na ukupno 9 lokacija u Beogradu.

centar Surčina

Zrenjaninski put

raskrsnica Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice

raskrsnica Bulevara oslobođenja i Prilučke ulice

raskrsnica Trgovačke i Vodovodske ulice

Bulevar Nikole Tesle kod Ušća

Bulevar Nikole Tesle kod Brankovog mosta

raskrsnica ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe

raskrsnica na Bulevaru Kralja Aleksandra (kod Đeram pijace) Spisak svih kamera u Beogradu koje beleže prelazak na crveno

Pored kamera koje detektuju prekoračenja brzine, postoje i kamere koje beleže prelazak na crveno svetlo.

Ovo je spisak kamera i prekršaja koje beleže na teritoriji Beograda:

Palilula, Bulevar Despota Stefana – Cvijićeva – crveno svetlo

Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra, Đeram pijaca – crveno svetlo

Stari Grad, Francuska – Gospodar Jovanova – crveno svetlo

Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – crveno svetlo

Čukarica, Trgovačka – Jablanička – crveno svetlo

Zvezdara, Koste Nađa – Samjuela Beketa – crveno svetlo

Čukarica, Kneza Višeslava – Osogovska – crveno svetlo

Čukarica, Ace Joksimovića, kod osnovne škole – crveno svetlo

Zemun, Prvomajska – Rada Končara – crveno svetlo

Zemun, Prvomajska – Hercegovačka – crveno svetlo

Novi sistem kamera za merenje prosečne brzine u Bugarskoj uskoro počinju sa radom Foto: Shutterstock

Lokacije na kojima se meri prosečna brzina u Srbiji

Sve lokacije sa merenjem prosečne brzine u Srbiji (smer A od Beograda, smer B ka Beogradu):

Beograd – Preševo (smer A) - Beograd, Mali Požarevac, Umčari, Vodanj, Smederevo, Velika Plana, Markovac, Batočina, Jagodina, Paraćin, Pojate, Aleksinac, Niš Sever, Niš Jug

Beograd – Šid (smer A) - Pećinci, Sremska Mitrovica, Kuzmin, Adaševci

Beograd – Subotica (smer A) - Inđija, Beška, Kovilj, Novi Sad Jug, Zmajevo, Vrbas, Bačka Topola, Žednik

Beograd – Čačak (smer A) - Ub, Lajkovac, Ljig, Takovo, Preljina

Preševo – Beograd (smer B) - Niš Jug, Niš Sever, Aleksinac, Pojate, Paraćin, Jagodina, Batočina, Markovac, Velika Plana, Smederevo, Vodanj, Umčari, Mali Požarevac, Beograd

Šid – Beograd (smer B) - Morović, Kuzmin, Sremska Mitrovica, Pećinci

Subotica – Beograd (smer B) - Žednik, Bačka Topola, Vrbas, Zmajevo, Novi Sad Sever, Kovilj, Beška, Inđija

Čačak – Beograd (smer B) - Preljina, Takovo, Ljig, Lajkovac, Ub Kolike su kazne za prekršaje

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "hands-free") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.

11–20 km/h preko: ~5.000 dinara.

21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.

51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 dana

preko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.