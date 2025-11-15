Slušaj vest

Veća bezbednost i efikasniji protok saobraćaja, osnovna je "misija" kružnog toka, koji su sve češća pojava na našim saobraćajnicama, zamenjujući klasične raskrsnice sa semaforima. Za mnoge vozače u Srbiji, međutim, pravila vožnje u kružnom toku i dalje su – misterija!

Saobraćajna definicija je vrlo jednostavna - kružni tok je posebno oblikovana raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija jednosmerno, u pravcu suprotnom od kazaljke na satu, oko centralnog ostrva.

Na našim putevima i ulicama kružni tokovi su predstavljeni znakom obrnutog trougla koji označava „ukrštanje sa putem sa pravom prvenstva“. Uz taj, neki od kružnih tokova, pre ulaza u njega imaju i dodatni plavi saobraćajni znak, kao znak obaveštenja da se približavate kružnom toku.

Međutim, zahvaljujući viralnim video zapisima na internetu koji svedoče u ulasku u njih iz pogrešnog smera ili besomučnom kruženju oko ostrva u potrazi za isključenjem, svedoci smo da je za mnoge vozače u Srbiji vožnja u kružnom toku misterija koja često prerasta u histeriju!

Prvo i osnovno – vozilo u kružnom toku ima prednost

Po rečima instruktora vožnje Jugoslava Trijića, dobar deo vozača u Srbiji ima “strah” od kružnih tokova jer oni u Srbiji i dalje nisu većina među raskrsnicama, a u pojedinim gradovima su zaživeli relativno skoro, tek pre par godina.

A razloga za paniku ne treba da bude, kako kaže, samo ako se poštuju saobraćajna pravila, počevši od prvog i osnovnog - vozila koja su u kružnom toku imaju prednost.

- Pravilo u kružnom toku s jednom trakom vrlo je jednostavno. Najpre, prilagodite brzinu i pre nego uđete u kružni tok pogledajte levo. Znajte da vozila koja se već kreću u kružnom toku imaju prednost u odnosu na ona koja se tek uključuju. U kružnom toku sa jednom trakom prilikom ulaska nije potreban pokazivač pravca, jer se jednostavno podrazumeva da idete levo. Desni migavac, pak, dajete prilikom izlaska iz kružnog toka i to na bilo kojem njegovom izlazu, jer se time obaveštavaju ostali učesnici u saobraćaju da izlazite iz kružnog toka - objašnjava Trijić.

Kako kaže, nije potrebno da usporavate ili se zaustavite prilikom izlaska iz kružnog toka, sem u slučaju kada su pešaci na pešačkom prelazu ili ako se približava vozilo Hitne pomoći, koje se uvek mora propustiti.

U kružnom toku sa više traka važno je prestrojavanje na vreme

Što se tiče kružnih tokova sa više traka, kako kaže, pravila su identična ali je potrebno pratiti i horizontalnu signalizaciju i druge postavljene saobraćajne znake. I u ovom slučaju, dodaje, važi prvo i osnovno pravilo kružnog toka – prednost imaju vozači koji se već kreću unutar njega.

- Kod kružnih tokova sa više traka najčešće se krši pravilo da vozači iz unutrašnje trake ne propuštaju one iz spoljašnje. Vozač iz unutrašnje trake, dakle one koja je bliža ostrvu u kružnom toku, mora da propusti vozača iz spoljne trake kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dve trake, i to uz obavezno davanje migavca. Ovde važi pravilo kao da vozite na običnom putu sa dve ili tri trake, što će reći levi migavac se daje samo u slučaju prestrojavanja. Kada izlazite iz kružnog toka sa više traka, kao i u slučaju kružnog toka sa jednom, daje se desni pokazivač pravca pre izlaska – objašnjava Trijić.

Na pitanje šta raditi ako je u spoljašnjoj traci gužva i isključenje nije moguće, sagovornik odgovara da je moguće napraviti još jedan pun krug oko ostrva, što nije tako česta opcija, ili “sačekati u unutrašnjoj traci dok se ne ispune uslovi za prestrojavanje”.

U kružnom toku sa više traka važno je prestrojavanje na vreme Foto: Beograd.rs

Po njegovim rečima, do najčešćih zabuna u ovim slučajevima dolazi zbog toga što kod kružnih tokovi sa više traka pre ulaska u njih nemaju znakove za prestrojavanje, pa bi vozač pre ulaska mogao unapred da odluči kojom trakom će se kretati.

- Zato se često dešava da se neko vozi spoljnom trakom sve vreme, iako se isključuje tek na trećem, četvrtom ili daljem izlazu. Dakle, važan je izbor prave trake u kružnom toku sa više njih, a pre toga razmislite gde treba da se isključite pre ulaska u kružni tok. Ako izlazite na prvom isključenju, onda u kružni tok uđite desnom trakom i pratite spoljašnju traku do isključenja. Ako, pak, izlazite na poslednjem isključenju, trebalo bi iz leve trake ući u unutrašnju, pa se na vreme prestrojiti pred isključenje – kaže instruktor vožnje.

"Još jedan krug oko Slavije"

Takve situacije gde se jednostavno ne isplanira unapred na koje izlaz iz kružnog toka teba ići, karakteristične su za najpoznatiji kružni tok u državi, beogradsku Slaviju.

- I za nju ne postoji nikakvo izuzeće od ovih pravila. Druga je stvar što svako ko je vozio Slavijom zna da “školska pravila” nisu baš primenljiva na licu mesta i to mahom zato što ljudi migavac ne koriste kako treba ili ga ne koriste uopšte, pa se dešava ono čuveno “još jedan krug oko Slavije” dok ne “pogode” izlaz. A zapravo je jednostavno i ne treba da bude nikakve misterije i histerije ni kod jedenog kružnog toka, pa tako i kod ovog – levi kad se prestrojavaš kao i na svakom drugom putu, a desni kad izlaziš – jasan je Trijić.

I za Slaviju ne postoji nikakvo izuzeće od ovih pravila Foto: Naxi kamere printscreen

On napominje da ukoliko pre kružnog toka ne postoji nikakav saobraćajni znak, kao što je to gotovo standardni slučaj na putevima u Grčkoj, onda važi standardno saobraćajno pravilo kao na svakoj drugoj raskrsnici, odnosno, pravilo desne strane.

Tada prednost ima vozilo koje dolazi s desne strane u odnosu na onoga ko se već nalazi u kružnom toku.