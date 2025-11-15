Slušaj vest

Vozač Bugatija Chirona vrednog 3,5 miliona dolara ostao je bez automobila i vozačke dozvole na čak 10 godina nakon što je u Austriji uhvaćen da vozi 122 km/h na mestu gde je ograničenje bilo znatno niže.

Austrijske vlasti poznate su po rigoroznoj primeni saobraćajnih propisa, a ovaj slučaj dodatno je privukao pažnju zato što je reč o jednoj od najskupljih i najbržih mašina na svetu.

Incident postao viralan

Video zaustavljanja vozila pojavio se u martu na Jutjubu i ubrzo postao viralan, a policija u Beču potvrdila je da je superautomobil odmah oduzet i da je vozaču izrečena desetogodišnja zabrana upravljanja vozilom. Iako 122 km/h za Chiron zvuči gotovo kao lagana vožnja, austrijske vlasti imaju nultu toleranciju na prekoračenje brzine.

Bugatti Chiron predstavljen je 2016. kao naslednik legendarnog Veyrona. Kako navodi specijalizovani automobilski portal Supercarblondie, Chiron sa prethodnikom deli delove karbonske strukture i nezavisno ogibljenje. Tu je i čuveni 8-litarski W16 motor sa četiri turbine, preuzet iz Veyrona, ali unapređen tako da pruža još brutalnije performanse.

Upravo zahvaljujući tom motoru, Chiron do 100 km/h stiže za samo 2,4 sekunde, dok 200 km/h dostiže za 6,5 sekundi. Maksimalna brzina ograničena je na 420 km/h, jer trenutno ne postoje pneumatici koji bi izdržali njegov stvarni potencijal.