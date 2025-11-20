Slušaj vest

Ako iz kabine vašeg automobila iznenada osetite miris benzina, to nikako ne treba ignorisati. Čak i blagi miris može ukazivati na curenje goriva, a posledice nepažnje mogu biti ozbiljne – od neprijatnog stajanja u saobraćaju do opasnosti od požara.

Ponekad je uzrok jednostavan, poput prosipanja goriva na pumpi ili kapljica koje su dospele na odeću, ali u svakom slučaju važno je brzo reagovati.

Prvi korak je zaustavljanje vozila na sigurnom mestu i pregled automobila, a dalja akcija zahteva stručnu pomoć kako bi se izbegli veći problemi i trajni miris benzina u kabini.

Sredstva za čišćenje koja mogu pomoći

Nakon što se otkloni uzrok, važno je adekvatno očistiti unutrašnjost vozila kako bi se eliminisao miris benzina.

Preporučuju se sredstva poput sode bikarbone i sirćeta, ili čišćenje mešavinom šampona i vode.

Takođe, mlevena kafa ili dodatna soda bikarbona mogu pomoći u apsorbovanju mirisa pre hemijskog čišćenja.

Održavanje bezbednosti i redovno održavanje vozila ključni su za sprečavanje problema sa mirisom benzina i očuvanje sigurnosti tokom vožnje.

(Kurir.rs/Krstarica)

