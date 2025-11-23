Slušaj vest

Zima stiže, a s njom i klizavi putevi i neočekivane situacije na putu. Mnogi vozači misle da su jedini spas so i pesak, ali zapravo postoji jedan jeftin i često zaboravljen saveznik koji može da vas izvuče iz problema.

Možda zvuči čudno, ali obična soda bikarbona u autu može da postane vaš tajni adut. Ne samo da pomaže kada auto prokliza na ledu, već ima i druge praktične primene koje će vam olakšati zimske dane.

Šta uraditi ako auto prokliza u snegu ili na ledu?

Ako vam se desi da zaglavite na snegu ili ledu, ne paničite! Jednostavno pospite malo sode bikarbone ispred pogonskih točkova. Soda povećava trenje između gume i klizave površine, dajući dovoljno prijanjanja da se izvučete. Mnogi su ovako bukvalno spasili dan, i to pred očima prolaznika!

Zašto je soda bolja od peska ili soli?

Pesak i so mogu biti korisni, ali soda bikarbona je često bolji izbor. Manje je abrazivna, ekološki prihvatljiva i neće oštetiti boju automobila niti kontaminirati okolinu. A i realno, ko od nas nosi džak peska u gepeku? Soda je diskretna i uvek pri ruci.

Soda pomaže i kod neprijatnih mirisa u kolima

Osim što pomaže na zaleđenim putevima, soda bikarbona je odlična i za neutralisanje neprijatnih mirisa. Kada se nešto prospe ili se nakupi ustajali miris, pospite malo sode po sedištima ili patosnicama, ostavite nekoliko sati (ili preko noći) i usisajte. Auto će mirisati mnogo svežije, bez hemikalija.

Može li soda da pomogne kod zaleđenih brava?

U nuždi, malo sode bikarbone pomešane sa vodom može da stvori pastu koja se nanosi na zaleđenu bravu. Neće odlediti u sekundi, ali može olakšati otključavanje. Stari, isprobani trikovi koji znaju da spasu dan!

Praktični saveti za korišćenje sode u autu zimi:

Uvek imajte malu, čvrsto zatvorenu kutiju sode bikarbone u gepeku ili ispod sedišta.

Ne držite je otvorenu da se ne rasipa po kolima.

Koristite je umereno – šaka ili dve po točku je dovoljna da se izvučete iz snega.

Obavezno koristite rukavice dok je posipate po putu. Najčešća pitanja: Da li soda oštećuje gume? – Ne, potpuno je bezbedna.

– Ne, potpuno je bezbedna. Koliko sode je potrebno za proklizale točkove? – Obično šaka ili dve po točku.

– Obično šaka ili dve po točku. Može li se koristiti na vetrobranskom staklu? – Za manja čišćenja može, ali redovno se ne preporučuje.

– Za manja čišćenja može, ali redovno se ne preporučuje. Gde je najbolje čuvati sodu u autu? – U čvrsto zatvorenoj plastičnoj kutiji u gepeku ili pregradi.

Ne čekajte da vam zatreba – uzmite kutiju sode bikarbone već danas i budite spremni za sve zimske izazove!