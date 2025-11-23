Slušaj vest

Iako većina smatra da je dovoljno samo usporiti i upaliti kratka svetla, situacija je daleko složenija. Stručnjaci upozoravaju da se svetla za maglu uključuju isključivo kada je vidljivost ozbiljno smanjena, a ne preventivno.

Kada tačno treba da ih uključite

Prema preporukama stručnjaka, svetla za maglutreba koristiti kada vidljivost padne ispod oko 100 metara, što je otprilike dužina fudbalskog terena. U tim uslovima vozač više ne može jasno da proceni udaljenost drugih učesnika u saobraćaju, pa dodatna svetla postaju neophodna za bezbednost.

Problem je što mnogi ta svetla pale i kada magla nije gusta, pa blještanje zadnjih maglenki može da zaslepi vozače iza njih i izazove opasne situacije na putu.

Magla Foto: Petar Aleksić

Gde je obavezno, a gde strogo zabranjeno

Svetla za maglu se koriste u uslovima smanjene vidljivosti, što znači kada vozač ne može jasno da uoči vozilo ili znak na najmanje 200 metara van naselja, odnosno 100 metara u naselju. U svim ostalim situacijama, njihova upotreba nije samo nepotrebna nego i kažnjiva.

Za korišćenje zadnjih svetala za maglu kada za to ne postoje uslovi, propisana je novčana kazna. Osim kazni, problem je što pogrešno korišćenje ovih svetala stvara dodatnu opasnost u saobraćaju, posebno na autoputevima i u kolonama gde vozači imaju manje vremena za reakciju.

Magla može da se pojavi naglo, posebno u kotlinama, blizini reka i u noćnim i jutarnjim satima. Zato je važno da vozači prate stanje na putu i prilagode vožnju realnim uslovima.

