da li ste znali?

Kako da skinete mraz sa šoferšajbne, a da ne izađete iz kola?

Gotovo svako se našao u neprijatnoj situaciji: treba krenuti na posao, napolju se ledi, a nakon doručka i žurnog spremanja ulazite u auto – i ne vidite ni centimetar ispred sebe. Prednje staklo u potpunosti obavijeno mrazom. Ipak, postoji jednostavan trik koji može da ubrza odleđivanje, a pokazala ga je Sara Deutsch u snimku na TikToku.

Trik sa vizirima koji ubrzava odmagljivanje

"Ako vam je šoferšajbna prekrivena mrazom, obavezno spustite vizire da zaustave protok vazduha. To ubrzava odmagljivanje stakla. Dakle, ako imate sloj leda ili se staklo zamrzne, spustite ovo. Inače ćete samo osećati kako vazduh direktno udara prema gore ka vama. Kada spustite vizir, stvorite barijeru i staklo se mnogo brže odledi."

Preporuke stručnjaka za bezbedno odleđivanje stakla

Automehaničari naglašavaju nekoliko važnih koraka:

Prvo se uverite da su brisači isključeni. Ako pokušaju da rade dok je led na staklu, mogu se oštetiti

Pokrenite motor, uključite topli vazduh i grejače stakala kako bi se led postupno otopio

Aktivirajte i klimu, jer pomaže da se ukloni vlaga i spreči zamagljivanje iznutra

Očistite sneg sa automobila i proverite da li su farovi vidljivi i neoštećeni

Na kraju, sastružite preostali led spolja koristeći strugač ili sprej za odleđivanje. Zašto topla voda nikako nije dobra ideja?

Stručnjaci upozoravaju da vozači nikako ne bi trebalo da kreću dok sva stakla nisu potpuno bistra, a posebno naglašavaju da se topla voda ne sme koristiti, čak ni mlaka.

"Staklo se brzo širi kada ga dodirne vruća ili čak topla voda. Ali isto tako se brzo skuplja kad se ponovo ohladi na niskoj temperaturi. To naprezanje može da dovede do pucanja stakla, čak i ako koristite mlaku vodu naročito ako već postoje male naprsline ili oštećenja."

Da biste bezbedno krenuli na put, uvek izdvojte nekoliko minuta više da pravilno odledite vozilo. Malo strpljenja sprečiće potencijalnu štetu i obezbediti sigurniju vožnju u zimskim uslovima.

