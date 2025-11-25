Slušaj vest

Redovan nivo motornog ulja jedan je od najvažnijih preduslova za dug i pouzdan rad motora. Ipak, iako većina vozača zna da premalo ulja može ozbiljno oštetiti motor, mnogo ređe se govori o drugoj strani medalje - previše ulja.

Mnogi i danas veruju u mit da "malo preko maksimuma ne može da škodi", ali stručnjaci upozoravaju da situacija nije nimalo bezazlena.

Kako objašnjava Eberhard Lang iz TUV SUD-a, višak ulja može izazvati čak jednako ozbiljne probleme kao i nedostatak. Kada se motor prelije, ulje prodire u usisni sistem kroz ventilaciju kartera, što ne samo da narušava rad motora, već može oštetiti i katalizator. U ekstremnim slučajevima, takva situacija vodi ka potpunom otkazivanju motora.

Najbolje je proveriti nivo ulja nakon otprilike 1.000 kilometara. Ako se nalazi u označenom delu merne šipke, neće biti problema, kaže stručnjak iz TUV SUD.

Neki proizvođači, kao što je na primer Kia, objavili su savete u vezi sa prekomernim dolivanjem ulja i šta se može dogoditi ako to učinite:

  1. Curenje ulja
  2. Miris zapaljenog motornog ulja
  3. Dim iz motora
  4. Ispuštanje (veće količine) dima iz izduvne cevi
  5. Motor proizvodi čudne zvuke

Merna šipka ima jasno obeležene indikatore za maksimalan i minimalan dozvoljen nivo ulja.

Nivo ulja treba da bude između dve oznake. Zato, pazite da ne dolijete previše ulja jer to može oštetiti motor.

(Kurir.rs/Revijahak)

