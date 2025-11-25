Slušaj vest

Redovan nivo motornog ulja jedan je od najvažnijih preduslova za dug i pouzdan rad motora. Ipak, iako većina vozača zna da premalo ulja može ozbiljno oštetiti motor, mnogo ređe se govori o drugoj strani medalje - previše ulja.

Mnogi i danas veruju u mit da "malo preko maksimuma ne može da škodi", ali stručnjaci upozoravaju da situacija nije nimalo bezazlena.

Kako objašnjava Eberhard Lang iz TUV SUD-a, višak ulja može izazvati čak jednako ozbiljne probleme kao i nedostatak. Kada se motor prelije, ulje prodire u usisni sistem kroz ventilaciju kartera, što ne samo da narušava rad motora, već može oštetiti i katalizator. U ekstremnim slučajevima, takva situacija vodi ka potpunom otkazivanju motora.

Međutim, u slučaju prelivanjem, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera. Ulje može oštetiti katalizator. U ekstremnim slučajevima to može dovesti do potpunog oštećenja motora.

Najbolje je proveriti nivo ulja nakon otprilike 1.000 kilometara. Ako se nalazi u označenom delu merne šipke, neće biti problema, kaže stručnjak iz TUV SUD.

Neki proizvođači, kao što je na primer Kia, objavili su savete u vezi sa prekomernim dolivanjem ulja i šta se može dogoditi ako to učinite:

Curenje ulja Miris zapaljenog motornog ulja Dim iz motora Ispuštanje (veće količine) dima iz izduvne cevi Motor proizvodi čudne zvuke

Merna šipka ima jasno obeležene indikatore za maksimalan i minimalan dozvoljen nivo ulja.

Nivo ulja treba da bude između dve oznake. Zato, pazite da ne dolijete previše ulja jer to može oštetiti motor.