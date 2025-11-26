Slušaj vest

Kada je Kristijan Levin-Petrov (45) zamenio svoj dizel automobil za električni, imao je viziju smanjenja uticaja svoje porodice na životnu sredinu, kao i značajnog smanjenja troškova vožnje. Ali umesto uštede novca, dočekao ga je finansijski šok,

Kristijan, ekološki osvešćeni vozač iz Jorka u Velikoj Britaniji, kupio je električni SUV Škoda Enyaq u uverenju da će moći jeftino da ga puni kod kuće. S obzirom da živi u nizu kuća bez privatnog prilaza, planirao je da provuče kabl za punjenje od svoje kuće do ulice.

Rešenje je bilo da se ugradi poseban kanal u pločniku, koji bi bezbedno provukao kabl i omogućio mu da koristi znatno jeftiniju tarifu struje za domaćinstva.

Međutim, lokalne vlasti su odbile njegov zahtev, navodeći "nepremostive zdravstvene i bezbednosne probleme", uprkos tome što je ta tehnologija odobrena u 30 drugih opština.

Ova odluka ga je primorala da koristi javnu mrežu za punjenje.

"Rečeno nam je da kanali predstavljaju bezbednosni rizik. Čovek se pita da li su oblasti koje su usvojile ovu tehnologiju sada preplavljene stanovnicima koji se spotiču o kablove. Sumnjam", ironično je prokomentarisao Levin-Petrov.

"Ovakav stav primorava stanovnike bez privatnog pristupa kući, poput mene, da se oslanjaju na javnu mrežu, sa cenama punjenja koje poštenu odluku da se vozi električni automobil čine jednako skupom kao, a u mom slučaju i skupljom od vožnje tradicionalnog benzinskog ili dizel automobila."

Za samo tri nedelje potrošio je skoro 230 evra na javnim stanicama za punjenje – oko 115 evra više nego što bi potrošio na dizel gorivo za istu kilometražu.

Velika razlika u ceni

Kristijanov slučaj savršeno pokazuje ogromnu razliku u troškovima sa kojom se suočavaju vlasnici električnih vozila.

Problem nije jedinstven za Veliku Britaniju; sličan trend vidljiv je širom Evrope. Razlika u ceni između punjenja kod kuće i na javnim stanicama može biti drastična.

Razlog leži delimično u višim porezima na javno punjenje (u nekim zemljama stopa PDV-a iznosi 20% ili više, u poređenju sa 5% za kućnu energiju) i operativnim troškovima održavanja mreže.

Za mnoge vozače koji se oslanjaju isključivo na javnu infrastrukturu, punjenje električnog automobila postalo je skuplje od vožnje benzinskog ili dizel vozila.

Skriveni troškovi o kojima vam ne govore u salonu

Problem skupog javnog punjenja samo je vrh ledenog brega. Vlasništvo nad električnim vozilom donosi niz skrivenih troškova na koje mnogi kupci nisu spremni. Čak i za one koji imaju mogućnost punjenja kod kuće, početni troškovi mogu biti iznenađujuće visoki.

Dok osnovni kućni punjač (tzv. Wallbox) košta između 500 i 700 evra, troškovi se brzo gomilaju. Profesionalna instalacija može da košta između 1.000 i 2.500 evra.

Ako je potrebno nadograditi električnu razvodnu tablu u kući – što je česta situacija u starijim objektima – trošak može dostići i 4.000 evra.

Kada se dodaju dozvole i inspekcije, ukupna investicija za pripremu doma za električni automobil može lako premašiti 5.000 evra – iznos koji malo ko uzima u obzir prilikom kupovine automobila.

Iako električna vozila imaju manje pokretnih delova i generalno zahtevaju manje održavanja, nisu bez troškova:

Gume: Zbog veće mase i trenutnog obrtnog momenta, električni automobili brže troše gume. Specijalne gume za električna vozila, dizajnirane da izdrže dodatno opterećenje i smanje buku, mogu biti znatno skuplje od standardnih.

Zamena baterije: Dok većina proizvođača nudi garanciju na bateriju od 8 godina ili 160.000 kilometara, van garantnog roka trošak zamene može iznositi od 5.000 do čak 20.000 evra – što je često više od vrednosti polovnog automobila.

Prelazak na električno vozilo nije samo kupovina novog automobila – to je usvajanje potpuno novog pristupa prevozu, koji zahteva ozbiljno istraživanje i finansijsku pripremu.