Zbog mešavine snega, susnežice i kiše, saobraćaj u Beogradu, a i drugim mestima, ovih dana je u potpunom kolapsu— putevi su klizavi, vidljivost smanjena i gužve ogromne. Ipak, uz nekoliko proverenih saveta i dobre pripreme moguće je smanjiti rizik i izbeći da se nađete zaglavljeni u koloni. Evo predloga kako da bezbedno pređete zimske saobraćajne prepreke.

Pripremite auto pre nego što krenete

Saobraćajni kolaps Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pre nego što uopšte sednete za volan, proverite da li je vaš automobil spreman za zimske uslove:

  • Zimske gume su obavezne — sve četiri točka treba da imaju adekvatan dezen, jer samo one obezbeđuju prihvatljiv prianjanje na mokrom, kliskom ili zaleđenom putu.
  • Proverite tehničku ispravnost kočnica, akumulatora, rasvete, brisača i tečnosti za pranje stakla — hladno vreme i vlaga lako razotkriju nedostatke.
  • Pre nego što krenete, uklonite sav sneg, led i vlagu sa šoferšajbni, prozora, retrovizora i krovne površine kako bi vam vidljivost bila optimalna i kako snežne naslage ne bi prepravljale put za drugim učesnicima u saobraćaju.
  • U gepeku nosite osnovnu zimsku opremu: lopatu, strugač leda, pesak ili so za slučaj da zapadnete, reflektujuće signalizacije, fenjer ili baterijsku lampu, ćebad, prvu pomoć, bocu vode i punjač za telefon.

Prilagodite vožnju uslovima – strpljenje je ključ

Saobracajna gužva u Beogradu
Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Kada ste već na putu, ponašajte se oprezno i prilagodite stil vožnje:

  • Smanjite brzinu — zaustavni put na snegu ili ledu je značajno duži nego u normalnim uslovima, pa sporija vožnja omogućava da reagujete na vreme.
  • Povećajte razmak između vozila — veća distanca ostavlja više vremena da zakočite ili reagujete ako neko iznenada zakoči.
  • Izbegavajte nagle manevre: brzo kočenje, nagla ubrzanja ili oštre skretanja mogu da izazovu proklizavanje — gradite vožnju polako i stabilno.
  • Ako naiđete na vozilo za čišćenje snega, održavajte veći razmak i ne preticajte blizu — rovokopači mogu da naglo menjaju smer ili da se zadržavaju na putu.

Planirajte put i izbegavajte neophodne vožnje 

Saobraćajni kolaps u Beogradu
Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Najbolji način da izbegnete gužve i opasnosti — jednostavno ne krećite ako nije neophodno:

  • Ako vremenski uslovi nagoveštavaju padavine i susnežicu, razmislite da li morate da vozite — odlaganje puta po lošem vremenu je često najpametnija opcija.
  • Za planirane obaveze uzmite u obzir da vozite sporije — polazak ranije nego obično može spasiti od stresa i pomoći da stignete na vreme.
  • Pred put proverite vremensku prognozu i stanje na putevima, a ako je moguće — birajte redovan gradski prevoz umesto vožnje kolima.

Šta činiti u hitnim situacijama

Saobracajna gužva u Beogradu
Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Ako se zaglavite, auto zakaže ili vreme potpuno zaključa puteve— znajte kako da reagujete:

  • Ako zastanete u snegu ili ledolomu, ostanite u kolima — napuštanje vozila može vas izložiti dodatnim rizicima.
  • Označite vozilo reflektorima, lampom ili nekom jarkom signalizacijom da bi drugi vozači videli da ste stali.
  • Ne palite motor konstantno — proverite da izduvni otvor nije zatrpan snegom i povremeno zagrevajte unutrašnjost, uz dobru ventilaciju, da izbegnete opasnost od ugljen-monoksida.

U uslovima susnežice i teške zime, najbolji način da izbegnete saobraćajni kolaps u Beogradu i drugim mestima jeste — ako je moguće — da ostanete kod kuće. Ako ipak morate da krenete na put, temeljna priprema, prilagođena i oprezna vožnja, kao i dobra zimska oprema mogu značajno smanjiti rizik. U kombinaciji sa planiranjem puta i realnim osudama — moguće je proći kroz zimske haose bez velikih problema.

