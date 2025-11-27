Slušaj vest

Zbog mešavine snega, susnežice i kiše, saobraćaj u Beogradu, a i drugim mestima, ovih dana je u potpunom kolapsu— putevi su klizavi, vidljivost smanjena i gužve ogromne. Ipak, uz nekoliko proverenih saveta i dobre pripreme moguće je smanjiti rizik i izbeći da se nađete zaglavljeni u koloni. Evo predloga kako da bezbedno pređete zimske saobraćajne prepreke.

Pripremite auto pre nego što krenete

Saobraćajni kolaps Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pre nego što uopšte sednete za volan, proverite da li je vaš automobil spreman za zimske uslove:

Zimske gume su obavezne — sve četiri točka treba da imaju adekvatan dezen, jer samo one obezbeđuju prihvatljiv prianjanje na mokrom, kliskom ili zaleđenom putu.

— sve četiri točka treba da imaju adekvatan dezen, jer samo one obezbeđuju prihvatljiv prianjanje na mokrom, kliskom ili zaleđenom putu. Proverite tehničku ispravnost kočnica, akumulatora, rasvete, brisača i tečnosti za pranje stakla — hladno vreme i vlaga lako razotkriju nedostatke.

— hladno vreme i vlaga lako razotkriju nedostatke. Pre nego što krenete, uklonite sav sneg, led i vlagu sa šoferšajbni, prozora, retrovizora i krovne površine kako bi vam vidljivost bila optimalna i kako snežne naslage ne bi prepravljale put za drugim učesnicima u saobraćaju.

kako bi vam vidljivost bila optimalna i kako snežne naslage ne bi prepravljale put za drugim učesnicima u saobraćaju. U gepeku nosite osnovnu zimsku opremu: lopatu, strugač leda, pesak ili so za slučaj da zapadnete, reflektujuće signalizacije, fenjer ili baterijsku lampu, ćebad, prvu pomoć, bocu vode i punjač za telefon. Prilagodite vožnju uslovima – strpljenje je ključ

Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Kada ste već na putu, ponašajte se oprezno i prilagodite stil vožnje:

Smanjite brzinu — zaustavni put na snegu ili ledu je značajno duži nego u normalnim uslovima, pa sporija vožnja omogućava da reagujete na vreme.

— zaustavni put na snegu ili ledu je značajno duži nego u normalnim uslovima, pa sporija vožnja omogućava da reagujete na vreme. Povećajte razmak između vozila — veća distanca ostavlja više vremena da zakočite ili reagujete ako neko iznenada zakoči.

— veća distanca ostavlja više vremena da zakočite ili reagujete ako neko iznenada zakoči. Izbegavajte nagle manevre: brzo kočenje, nagla ubrzanja ili oštre skretanja mogu da izazovu proklizavanje — gradite vožnju polako i stabilno.

brzo kočenje, nagla ubrzanja ili oštre skretanja mogu da izazovu proklizavanje — gradite vožnju polako i stabilno. Ako naiđete na vozilo za čišćenje snega, održavajte veći razmak i ne preticajte blizu — rovokopači mogu da naglo menjaju smer ili da se zadržavaju na putu. Planirajte put i izbegavajte neophodne vožnje

Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Najbolji način da izbegnete gužve i opasnosti — jednostavno ne krećite ako nije neophodno:

Ako vremenski uslovi nagoveštavaju padavine i susnežicu, razmislite da li morate da vozite — odlaganje puta po lošem vremenu je često najpametnija opcija.

Za planirane obaveze uzmite u obzir da vozite sporije — polazak ranije nego obično može spasiti od stresa i pomoći da stignete na vreme.

Pred put proverite vremensku prognozu i stanje na putevima, a ako je moguće — birajte redovan gradski prevoz umesto vožnje kolima. Šta činiti u hitnim situacijama

Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Ako se zaglavite, auto zakaže ili vreme potpuno zaključa puteve— znajte kako da reagujete:

Ako zastanete u snegu ili ledolomu, ostanite u kolima — napuštanje vozila može vas izložiti dodatnim rizicima.

— napuštanje vozila može vas izložiti dodatnim rizicima. Označite vozilo reflektorima, lampom ili nekom jarkom signalizacijom da bi drugi vozači videli da ste stali.

ili nekom jarkom signalizacijom da bi drugi vozači videli da ste stali. Ne palite motor konstantno — proverite da izduvni otvor nije zatrpan snegom i povremeno zagrevajte unutrašnjost, uz dobru ventilaciju, da izbegnete opasnost od ugljen-monoksida.

U uslovima susnežice i teške zime, najbolji način da izbegnete saobraćajni kolaps u Beogradu i drugim mestima jeste — ako je moguće — da ostanete kod kuće. Ako ipak morate da krenete na put, temeljna priprema, prilagođena i oprezna vožnja, kao i dobra zimska oprema mogu značajno smanjiti rizik. U kombinaciji sa planiranjem puta i realnim osudama — moguće je proći kroz zimske haose bez velikih problema.

