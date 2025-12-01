Slušaj vest

Kondenzacija u automobilu veoma je čest problem, posebno tokom hladnijih meseci kada se povećava razlika između spoljne i unutrašnje temperature.

Zamagljeni prozori mogu biti frustrirajući, usporiti polazak i smanjiti vidljivost, a često se pojavljuju odmah nakon ulaska u vozilo. Najčešće nastaju preko noći, kada spoljne temperature naglo padnu, a problem je izraženiji tokom naleta hladnog vremena.

Jednostavno rešenje uz belo sirće

Iako čekanje da se stakla odmagle ume da bude zamorno, postoji jednostavan i jeftin način da se ovaj problem ublaži — potrebno je samo malo belog sirćeta. Prema rečima stručnjaka, prskanje prozora mešavinom belog sirćeta i vode stvara zaštitni sloj koji sprečava nakupljanje vlage i tako smanjuje kondenzaciju.

Stručnjaci iz kompanije "Loco Windows Fascias" objašnjavaju: "Domaća mešavina je odličan način za rešavanje kondenzacije na prozorima. Potrebne su vam dve šolje belog sirćeta i dve šolje vode. Mešavinu možete naneti na staklo pomoću bočice sa raspršivačem ili je jednostavno utrljati krpom. Zatim je pustite da se osuši uz pomoć mekane krpe."

Dodatak deterdženta za veću efikasnost

Da bi smeša bila još delotvornija, neki stručnjaci preporučuju dodavanje nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova. To smanjuje površinski napon vode na staklu, pa se vlaga raspoređuje kao tanak, gotovo nevidljiv sloj, umesto da formira kapljice.

Stručnjaci iz kompanije Cardiff Window Cleaner Ltd. navode: "Jednostavno pomešajte dve šolje vode i dve šolje belog sirćeta, a zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova. Sipajte ovu smešu u bocu sa raspršivačem i poprskajte je direktno na prozor. Predlažemo korišćenje boce sa raspršivačem kako biste stvorili veoma tanak zaštitni sloj koji će se sam osušiti."

