Jedno istraživanje nemačkog autokluba (ADAC) sugeriše da ni odrasli ne bi trebalo da budu u vozilima sa zimskim jaknama.

Vezivanje sigurnosnim pojasom je obavezno i nema sumnje da sprečava teže povrede u saobraćajnim nezgodama. Međutim, ako ne skinete zimske jakne u automobilu, gubi se njihova funkcionalnost, a javlja se jedan veliki problem.

Zašto je važno skinuti zimsku jaknu tokom vožnje? Foto: Laura Pöyhönen / Alamy / Profimedia

ADAC je sproveo test sudara pri brzini od 16 km/h, što je neka prosečna vrednost pri udaru drugog vozila u zadnji deo automobila. Zbog zimske odeće sigurnosni pojasevi se pomeraju (nisu postavljeni direktno uz telo), nisu u optimalnom položaju i tako već pri malim brzinama mogu izazvati povrede. Donji deo pojasa nije fiksiran na predelu kukova, već nešto više, i zbog toga može doći do povreda jetre, slezine…

Ako ikako možete, izbegavajte vožnju sa debelim zimskim jaknama i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.

Ne vežite decu u sedištima u debelim zimskim jaknama

Vezivanje deteta u sedištu trebalo bi da bude navika svakog roditelja. Jednostavna radnja koja oduzima samo nekoliko sekundi izuzetno je važna za bezbednost deteta.

Zašto je važno skinuti zimsku jaknu tokom vožnje? Foto: DragonImages / Alamy / Profimedia

Međutim, čak i roditelji koji su savesni i vezuju svoju decu, čak i kada automobilom prelaze samo nekoliko stotina metara do najbliže prodavnice, vrtića ili škole, često prave jednu grešku: vezuju decu u sedištima dok su obučena u debelu zimsku odeću.

Znamo da su jutra hladna i da automobilu treba vremena da se zagreje, ali pokušajte dete prekriti ćebencetom ili koristiti neki drugi vid zagrevanja. Zašto? Ako dete vežete dok nosi debelu zimsku jaknu, sigurnosni pojasevi sedišta neće biti pravilno učvršćeni, odnosno nemoguće ih je dovoljno zategnuti oko tela.

U slučaju sudara, telo deteta će se previše pomerati i povećava se rizik od teških povreda, a moguće je i da telo deteta isklizne iz jakne i udari u sedište ispred njega. Preporuka je da tokom učvršćivanja deteta u sedištu ne preterujete sa odećom, odnosno da pojasevi budu što bliže telu deteta. Takođe, obavezno zategnite pojaseve!

