Podneta je još jedna tužba protiv Tesle, ovog puta u vezi sa tragičnom nesrećom koja ponovo otvara pitanja o dizajnerskim odlukama kompanije.

Najnovija tužba tvrdi da elektronske kvake na vratima Tesle Model 3 iz 2018. godine nisu radile nakon sudara i naknadnog požara, čime su jednoj od putnica onemogućile izlazak iz vozila i dovele do njene smrti.

Tužba je podneta prošle nedelje pred Okružnim sudom SAD za zapadni okrug države Vašington.

U njoj se opisuje sled događaja: 7. januara 2023. godine Džefri Denis vozio je svoju Teslu Model 3 sa suprugom u Takomi, država Vašington, kada je vozilo navodno iznenada ubrzalo i udarilo u banderu.

Nedugo nakon udarca, električno vozilo se zapalilo. Navodi se da su brojni svedoci pokušali da otvore vrata kako bi spasili par, ali nisu uspeli, jer kvake navodno nisu radile bez napajanja baterije. Tužba takođe kaže da su neki svedoci pokušali da razbiju prozore Modela 3 bejzbol palicom, ali ni to nije uspelo.

Vatrogasci su na kraju izvukli putnike, ali je Vendi Denis preminula na mestu nesreće od zadobijenih povreda. Džefri Denis zadobio je teške opekotine na nogama.

Šta piše u tužbi?

Tužba tvrdi da Model 3 poseduje "jedinstven i neispravan dizajn kvake na vratima" koji je sprečio spasioca da izbave par. Takođe se navodi da je Tesla znala za nedostatak u vezi sa kvakama, ali ga nije rešila i nastavila je da prodaje popularni električni automobil.

Tužba se ne zaustavlja na kvakama. U njoj se dalje tvrdi da Teslin sistem automatskog kočenja u nuždi nije aktivirao kočenje dok se vozilo kretalo ka banderi.

Pored toga, kompanija se optužuje da koristi "visoko eksplozivnu hemiju baterije", uprkos postojanju bezbednijih, praktičnijih i jeftinijih alternativa.

Džefri Denis traži finansijsku nadoknadu zbog pogibije svoje supruge i dugoročnih povreda, kao i kompenzacionu odštetu i kaznene penale u skladu sa zakonima države Kalifornija.