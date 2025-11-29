Patosnice ne idu u smeće, evo šta treba da uradite sa njima: Ne bacajte ih u kontejner
Patosnice u automobilu imaju važnu ulogu u zaštiti enterijera od prljavštine, vlage i habanja. One doprinose urednosti kabine, olakšavaju održavanje i produžavaju vek trajanja poda vozila. Bez obzira na to da li su gumene ili izrađene od savremenih sintetičkih materijala, patosnice se vremenom troše i zahtevaju pravilno zbrinjavanje kada dođu do kraja svoje upotrebljivosti.
Auto-patosnice se prave od gumenih smeša i plastike, koje se razgrađuju veoma sporo. Ako se bace u običan kontejner, završiće na deponiji gde mogu ostati decenijama. Ipak, većina takvih aksesoara može da se reciklira i ponovo iskoristi u proizvodnji novih materijala. Patosnice se ne tretiraju kao komunalni otpad, pa ih ne treba bacati zajedno sa ostalim smećem.
Gde baciti istrošene auto-patosnice?
Najbolje rešenje je da se dotrajale gumene patosnice odnesu u lokalni Punkt za selektivno prikupljanje komunalnog otpada (PSZOK). To su posebna mesta kojima upravljaju opštine i koja primaju problematične vrste otpada, poput starih guma, gumenih delova ili auto-opreme. Radnici u PSZOK-u prosleđuju ih na reciklažu ili odgovarajuću neutralizaciju.
Ako u blizini nema PSZOK-a ili taj punkt ne prihvata patosnice, može se otići u stanicu za demontažu vozila. Tamo se patosnice tretiraju kao deo opreme automobila, mada njihovo preuzimanje ponekad može zahtevati doplatu. Neki auto-servisi takođe omogućavaju da ostavite stare patosnice prilikom kupovine novih. Servisi sarađuju sa firmama koje se bave zbrinjavanjem auto-otpada, što je praktično rešenje za vozače.
Vredi brinuti o patosnicama i razmisliti o njihovoj ponovnoj upotrebi
Kvalitetne patosnice mogu se koristiti više sezona, uz očuvanje svojih osobina. Važno je redovno ih čistiti. Za gumene patosnice najbolje je pranje pod pritiskom, a nakon toga i temeljno sušenje. Ako su patosnice napravljene od termoplastičnog kaučuka (TPE), mogu se koristiti posebni preparati za negu i regeneraciju. Treba izbegavati agresivna hemijska sredstva koja mogu oštetiti površinu.
Pre nego što odlučimo da ih bacimo, vredi razmisliti može li im se pronaći nova namena. Na primer, mogu poslužiti kao zaštitne podloge u garaži, podmetači za saksije u bašti ili kao zaštita poda u letnjikovcu. Na taj način produžavamo njihov vek trajanja i smanjujemo količinu otpada.
