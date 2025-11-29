Slušaj vest

Patosnice u automobilu imaju važnu ulogu u zaštiti enterijera od prljavštine, vlage i habanja. One doprinose urednosti kabine, olakšavaju održavanje i produžavaju vek trajanja poda vozila. Bez obzira na to da li su gumene ili izrađene od savremenih sintetičkih materijala, patosnice se vremenom troše i zahtevaju pravilno zbrinjavanje kada dođu do kraja svoje upotrebljivosti.

Auto-patosnice se prave od gumenih smeša i plastike, koje se razgrađuju veoma sporo. Ako se bace u običan kontejner, završiće na deponiji gde mogu ostati decenijama. Ipak, većina takvih aksesoara može da se reciklira i ponovo iskoristi u proizvodnji novih materijala. Patosnice se ne tretiraju kao komunalni otpad, pa ih ne treba bacati zajedno sa ostalim smećem.

Gde baciti istrošene auto-patosnice?

Najbolje rešenje je da se dotrajale gumene patosnice odnesu u lokalni Punkt za selektivno prikupljanje komunalnog otpada (PSZOK). To su posebna mesta kojima upravljaju opštine i koja primaju problematične vrste otpada, poput starih guma, gumenih delova ili auto-opreme. Radnici u PSZOK-u prosleđuju ih na reciklažu ili odgovarajuću neutralizaciju.

Ako u blizini nema PSZOK-a ili taj punkt ne prihvata patosnice, može se otići u stanicu za demontažu vozila. Tamo se patosnice tretiraju kao deo opreme automobila, mada njihovo preuzimanje ponekad može zahtevati doplatu. Neki auto-servisi takođe omogućavaju da ostavite stare patosnice prilikom kupovine novih. Servisi sarađuju sa firmama koje se bave zbrinjavanjem auto-otpada, što je praktično rešenje za vozače.

Vredi brinuti o patosnicama i razmisliti o njihovoj ponovnoj upotrebi

Kvalitetne patosnice mogu se koristiti više sezona, uz očuvanje svojih osobina. Važno je redovno ih čistiti. Za gumene patosnice najbolje je pranje pod pritiskom, a nakon toga i temeljno sušenje. Ako su patosnice napravljene od termoplastičnog kaučuka (TPE), mogu se koristiti posebni preparati za negu i regeneraciju. Treba izbegavati agresivna hemijska sredstva koja mogu oštetiti površinu.

Važno je redovno ih čistiti. Foto: Shutterstock