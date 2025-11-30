Slušaj vest

Temperature su ovih dana sve češće blizu nule, pa zbog toga nije loše da se podsetimo smernica koje bi trebalo da pratite ako imate električni automobil.

Ova uputstva je objavila kompanija "Ford", ali su primenljiva uglavnom na sve elektirčne automobile.

Cilj je da vlasnici, poštujući ovo, očuvaju performanse, efikasnost i bezbednost tokom svojih EV tokom zimskih meseci.

Prvi savet

Kad god je moguće, parkirajte električni automobil u garaži ili natkrivenom prostoru kako biste ga zaštitili od ekstremne hladnoće. To pomaže bateriji da održi optimalnu temperaturu i olakšava zagrevanje kabine. Ako garaža nije dostupna, preporučuje se potražiti natkriven parking ili mesto koje je izloženo jutarnjem suncu.

Drugi savet

Sneg i led treba u potpunosti ukloniti pre vožnje kako bi se smanjila težina, poboljšala aerodinamika i obezbedila dobra vidljivost. Sistemi asistencije u vožnji zavise od čistih kamera i senzora, pa je njihovo čišćenje obavezno.

Foto: Shutterstock

Treći savet

Električna vozila nude posebne režime vožnje za zimske uslove. Ford daje primer gde F-150 Lightning za 2025. ima "Slippery Mode", koji menja odziv gasa i kontrolu proklizavanja kako bi sprečio okretanje točkova na ledu i klizavim površinama, ali i drugi brendovi nude slično u pojedinim modelima.

Četvrti savet

Držanje vozila priključenog na punjač tokom dužeg parkiranja pomaže da se baterija održi na optimalnoj temperaturi i spreči gubitak dometa. Predgrevanje kabine i baterije obezbeđuje najbolje performanse pre vožnje ili punjenja.

Peti savet

Korišćenje grejanih sedišta i volana umesto snažnog grejanja kabine štedi energiju. Smanjivanje upotrebe klime dok se automobil puni dodatno povećava efikasnost.

Šesti savet

Pravilan pritisak u gumama je ključan jer poboljšava prianjanje i povećava domet. Preporučuje se i vožnja manjom brzinom kad god je moguće, jer visoke brzine dodatno smanjuju domet u hladnim uslovima.