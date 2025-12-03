Slušaj vest

Umesto 10.000, za nevezivanje pojasa ili korišćenje mobilnog tokom vožnje platićete 50.000 dinara, a prekoračenje brzine će vas koštati duplo više. To su, između ostalih, drastične promene u kaznenoj politici koje donosi predlog novog Zakona o bezbednosti saobraćaja koji bi trebao da bude usvojen u januaru.

Više od 400 ljudi poginulo je od početka ove godine u saobraćajnim nesrećama u Srbiji. Samo prošle sedmice, u teškim nesrećama kod Čačka, Batočine, Rume i Laćarka, smrtno je nastradalo njih 14, a više od 40 je zadobilo teške telesne povrede.

Sa ciljem da do 2030. godine prepolovi broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, ako bude usvojen u predloženom obliku, novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) doneće 18 izmena od kojih se mnoge tiču kaznene politike.

Drastične kazne za "prekršaje koji nas najviše bole"

A ona će, kako je najavio Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, i te kako pooštriti sankcije za one koji u saobraćaju ugrožavaju sebe i druge.

Kako je precizirao, novčane kazne će biti drastično više za “prekršaje koji nas najviše bole”.

- Višestruko će biti veća kazna za nepropisno prevoženje deteta u automobilu. Ili, recimo, predložićemo nultu toleranciju na alkohol u slučaju da prevozite decu. Kazna za pojas će biti višestruko veća – najavio je on.

Bez pojasa i korišćenje mobilnog 50.000, prekoračenje brzine 20.000, glasna muzika u autu 10.000 dinara...

Prethodno, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Slaviša Lakićević je precizirao da se u novom ZOBS-u predlaže da neke novčane kazne budu duplo, tri ili čak pet puta više od postojećih.

Tako će, kako je rekao, prekršaji koji su se do sada kažnjavali fiksno sa 3.000, 5.000 ili 10.000 dinara, uz mogućnost da budu prepolovljeni ako se plate u roku od osam dana, ubuduće počinioce “koštati” znatno više.

Neki od najčešćih, poput nekorišćenja sigurnosnog pojasa ili upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje, ako predlog novog ZOBS-a bude usvojen, neće biti kažnjavani sa 10.000, nego sa čak 50.000 dinara!

- A prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara, ubuduće će koštati 10.000. To su, na primer, slušanje preglasne muzike u vozilu ili nedavanje migavca prilikom uključenja u drugu traku. Zatim, prekršaji koji su do sada bili 5.000, biće 15.000, kao što je, na primer, nepropisno odstojanje, kad se nekom zalepite za zadnji kraj vozila, ili kad prekoračite brzinu u naselju za 10 do 20 km/h. Potom, prekršaji koji su bili 10.000, sada će biti 20.000 dinara, kao što je, na primer, prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km/h, ili vožnja motora, mopeda ili električnog trotineta bez kacige – najavio je ranije Lakičević.

Slaviša Lakićević Foto: Kurir Televizija

Po njegovim rečima, predloženo je i da oni koji drugi put počine isti saobraćajni prekršaj, više neće moći da svoju kaznu “prepolove” plaćanjem u roku od osam dana od dana prispeća.

- A kad ponove taj prekršaj treći, četvrti ili više puta, dobijaće po 50 odsto uvećanja novčane kazne u fiksnom iznosu – poručio je on.

Više kaznenih bodova, viša novčana kazna ako je plata počinioca veća

Predlog novog ZOBS-a, uz to, predviđa ne samo veće novčane, nego i bodovne kazne.

- Razmišlja se da se za prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda, to su pre svega alkohol i psihoaktivne supstance, poveća broj kaznenih poena, ali i za prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa, da se uvedu kazneni poeni, kao i za upotrebu ili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona – takođe je ranije najavio Slaviša Lakićević.

Po rečima načelnika Uprave saobraćajne policije, novina će biti i da ukoliko učinite prekršaj konzumiranje alkohola i upravljanje vozilom, a u vozilu imate dete mlađe od 14 godina, da ćete imati obaveznu zaštitnu meru i uvećanje novčanih kazni i kaznenih poena.

Konačno, jedna od kaznenih novina predviđenih predlogom nvoog ZOBS-a je i prilagođavanje kazni visini primanja prekršioca.

- To znači da ako neko ima platu milion dinara i napravi saobraćajni prekršaj, da njegova kazna bude značajno veća u odnosu na nekog ko ima platu 50.000 dinara - objasnio je ranije Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Panik taster i SOS poziv biće regulisani u budućnosti

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Vladan Nikolić objasnio je da panik taster “nije standard u Srbiji”, te da nije deo važećeg protokola o javljanju i obaveštavanju o saobraćajnim nezgodama.

- Ovih dana se mnogo se pričalo na tu temu, iako smo u ovom konkretnom slučaju imali SOS poziv sa telefona moderne generacije, koji takođe ima tu opciju. To je poziv koji ide ka hitnim službama, u ovom konkretnom slučaju je išao ka Hitnoj pomoći. U svakom slučaju to su neke savremene tehnologije, to je pred nama i to je ušlo u našu strategiju bezbednosti saobraćaja, tako da ćemo u narednom periodu sigurno mnogo više znati o tome i usvojiti te nove tehnologije – izjavio je Nikolić.