Jednostavan trik otkriva lažni antifriz: Iskusni mehaničar kaže da vam je potreban samo jedan sastojak iz kuhinje
Antifriz nije samo još jedna tečnost ispod haube, on održava motor na optimalnoj temperaturi, sprečava ključanje leti i pucanje sistema zimi. Uprkos važnosti, na tržištu je sve više falsifikovanih proizvoda, a čak ni poznati brendovi nisu uvek garancija kvaliteta.
Zato iskusni vozači koriste jednostavan, ali efikasan trik: u antifriz dodaju običnu sodu bikarbonu.
Kako funkcioniše test sa sodom?
Mehaničar iz kijevskog servisa objašnjava:
„Ako antifriz sadrži kiselinu, soda odmah počinje da peni. To je siguran znak da je proizvod falsifikovan. Takva tečnost može nagrizati aluminijumske delove sistema hlađenja i uništiti pumpu.“
Pravi, kvalitetan antifriz ostaje potpuno miran – bez pene i bez reakcije.
Hemijski princip je jednostavan: jeftini i lažni proizvodi često sadrže kiselinske primese koje u kontaktu sa sodom stvaraju mehuriće zbog neutralizacije. Kod kvalitetnih tečnosti, na bazi glikola ili alkohola, reakcije nema.
Vozači se često šale da je „soda detektor laži za antifriz“, a iskustva sa foruma pokazuju da se oko trećine proizvoda na tržištu zapeni prilikom testa, što ukazuje na ozbiljan problem sa falsifikatima.
Saveti za vozače
- Ne kupujte antifriz "na točenje" i proizvode bez deklaracije.
- Obratite pažnju na boju i miris – jak miris sirćeta može ukazivati na prisustvo kiseline.
- Uvek uradite brzi test sa sodom pre sipanja u sistem hlađenja.
- Sačuvajte originalnu ambalažu u slučaju reklamacije.
Jednostavan kućni test može vam spasiti motor – i novčanik.
