Antifriz nije samo još jedna tečnost ispod haube, on održava motor na optimalnoj temperaturi, sprečava ključanje leti i pucanje sistema zimi. Uprkos važnosti, na tržištu je sve više falsifikovanih proizvoda, a čak ni poznati brendovi nisu uvek garancija kvaliteta.

Zato iskusni vozači koriste jednostavan, ali efikasan trik: u antifriz dodaju običnu sodu bikarbonu.

Kako funkcioniše test sa sodom?

Mehaničar iz kijevskog servisa objašnjava:

„Ako antifriz sadrži kiselinu, soda odmah počinje da peni. To je siguran znak da je proizvod falsifikovan. Takva tečnost može nagrizati aluminijumske delove sistema hlađenja i uništiti pumpu.“

Procenat antifriza u motoru možete proveriti i sami Foto: SORAPOP UDOMSRI, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pravi, kvalitetan antifriz ostaje potpuno miran – bez pene i bez reakcije.

Hemijski princip je jednostavan: jeftini i lažni proizvodi često sadrže kiselinske primese koje u kontaktu sa sodom stvaraju mehuriće zbog neutralizacije. Kod kvalitetnih tečnosti, na bazi glikola ili alkohola, reakcije nema.

Vozači se često šale da je „soda detektor laži za antifriz“, a iskustva sa foruma pokazuju da se oko trećine proizvoda na tržištu zapeni prilikom testa, što ukazuje na ozbiljan problem sa falsifikatima.

Saveti za vozače Ne kupujte antifriz "na točenje" i proizvode bez deklaracije.

Obratite pažnju na boju i miris – jak miris sirćeta može ukazivati na prisustvo kiseline.

Uvek uradite brzi test sa sodom pre sipanja u sistem hlađenja.

Sačuvajte originalnu ambalažu u slučaju reklamacije.

Jednostavan kućni test može vam spasiti motor – i novčanik.