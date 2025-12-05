Zašto nove gume imaju pruge u boji na gaznom sloju? Značenje koje mnogi vozači ne znaju
Jedna od karakteristika novih guma za vozila su obojene pruge na gaznom sloju. Mnogi vozači se pitaju da li te pruge imaju neko posebno značenje i da li utiču na performanse gume. Odgovor je jednostavan, pruge služe prvenstveno za logistiku proizvođača, a vozači ih najčešće primete tek prilikom kupovine.
Šta pruge zapravo znače?
Prvo i osnovno – pruge pokazuju da su gume nove i neiskorišćene. Kada krenete u vožnju, boje brzo nestaju s površine gume i ne ostavljaju nikakav uticaj na vožnju ili performanse.
Pruge različitih boja, poput žute, crvene, plave ili roze, koriste proizvođači za organizaciju proizvodnje i distribucije. Na taj način se lako može odrediti:
- za koje tržište ili zemlju je guma namenjena,
- za kog kupca ili tip vozila je proizvedena,
- da li je deo određene serije ili specifične linije proizvoda.
Broj pruga i boje
Na gumi može biti jedna ili više pruga, u zavisnosti od proizvođača i serije. Iako vozači nemaju direktnu korist od boja, one su važan alat za fabrike i distributere, jer pomažu u praćenju i kontroli kvaliteta tokom skladištenja i transporta.
Ako primetite obojene pruge na novim gumama, ne brinite, to nije greška ni dodatna funkcija gume, već znak da je proizvod svestan kontrole kvaliteta i spreman za tržište. Nakon prve vožnje, pruge nestaju, ali guma ostaje potpuno funkcionalna i spremna za bezbednu vožnju.
(Kurir.rs/Revijahak)