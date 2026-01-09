Slušaj vest

Utičnica koju mnogi vozači i danas zovu „upaljač za cigarete“ odavno više ne služi svojoj originalnoj nameni. Reč je o univerzalnom 12-volt nom priključku koji napaja razne gedžete i auto-opremu.

Ipak, stručnjaci sa portala Slashgear upozoravaju da postoje uređaji koje nikada ne bi trebalo priključivati u ovaj port – zbog opasnosti od pregrevanja, kratkog spoja ili pražnjenja akumulatora.

1. Stari grejač-upaljač

U modernim automobilima postoje dve vrste priključaka:

- standardne 12V utičnice za dodatnu opremu,

- pravi upaljači za stare grejače.

Ove dve vrste se razlikuju po dimenzijama i standardu. Utičnice za dodatnu opremu su užeg otvora i nisu predviđene da zagrevaju metalnu spiralu. Ako pokušate da ugurate stari grejač, može doći do zaglavljivanja ili opasnog pregrevanja.

2. Inverter koji nije u skladu sa specifikacijama

Za napajanje uređaja koji rade na struju iz kuće koristi se inverter. Međutim, ne priključuju se svi inverteri na isti način. Neki modeli su namenjeni isključivo za 12V utičnicu, dok se drugi moraju povezati direktno na akumulator.

Ako u utičnicu uključite previše snažan inverter, on može povući veći strujni opseg nego što port može da izdrži, što dovodi do pregrevanja i oštećenja instalacije.

3. Uređaji koji ostaju uključeni preko noći

Neke auto-utičnice se isključuju kada se ugasi motor, ali mnoge ostaju aktivne stalno. Ako ostavite kamera-rekorder, punjač, USB čvorište ili drugi potrošač tokom noći, postoji velika šansa da ujutru zateknete prazan akumulator.

4. Jeftini punjači niskog kvaliteta

Budžetski auto-punjači predstavljaju rizik – često daju nestabilan napon, greju se, oštećuju baterije telefona, a još opasnije, mogu da povuku više struje nego što je dozvoljeno za 12V port.

To dovodi do pregrevanja utičnice i trajnog oštećenja.

5. Bilo kakvi strani predmeti

Pošto utičnica ima direktan pristup napajanju vozila, svaki ubačen predmet može izazvati kratak spoj. Ako nešto slučajno upadne unutra, izvadite to isključivo nemetalnim predmetom ili veoma pažljivo pincetom, bez dodirivanja kontakata.