Nova svetlosna obeležja i dodatni svetlosni signali pojavljuju se na evropskim putevima, u okviru nastojanja da se postigne bezbednije i efikasnije regulisanje saobraćaja. Među njima je i takozvani „crveni krst“, svetleći krst koji se već koristi u pojedinim evropskim zemljama i postepeno se uvodi u sve više gradova.

Značaj svetlosnog signaliziranja je jedno od prvih stvari koje svaki novi vozač uči. Razumevanje znakova i njihova pravilna primena predstavljaju osnovni preduslov za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Ipak, u nekim urbanim centrima, poput Pariza, procenjeno je da je potrebno dodatno pomoćno svetlosno obeležje za određene raskrsnice.

Šta je "crveni krst"

Crveni svetleći krst je postavljen pilot-projektno na mestima gde skretanje ulevo nosi povećan rizik. Njegova funkcija je isključivo informativna: kada je krst upaljen, vozač zna da vozila u suprotnom smeru imaju crveno svetlo, pa može skrenuti ulevo bez straha od sudara.

Suprotno tome, kada krst ostane ugašen, to znači da su vozila u suprotnom smeru na zelenom svetlu. U tom slučaju, vozač mora biti oprezan i dati prednost pre nego što završi skretanje.

Kako pomaže saobraćaju

Crveni krst nije naredba za zaustavljanje, već sistem upozorenja koji olakšava bezbedno skretanje ulevo. Prema saobraćajnim stručnjacima, njegova upotreba smanjuje verovatnoću sudara na raskrsnicama i doprinosi glatkijem protoku saobraćaja, posebno u gradovima sa gustim saobraćajem.