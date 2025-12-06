Slušaj vest

Stanovnici jednog stambenog kompleksa u Beču prošle nedelje ostali su zatečeni kada su kroz prozor ugledali neverovatan prizor: "ferari 296 GTB" vredan 400.000 evra, prvo u dvorištu, a potom i na balkonu jednog stana.

Šlep vozilo podigao je hibridni supersportski automobil nekoliko metara u vis, a zatim ga "parkirao" na privatnu terasu. Više stanara u neverici je gledalo šta se dešava.

„Ovako nešto još nisam video!“, rekli su neki od očevidaca. Jedan je upitao: „Koliko košta svet?“ – uzimajući u obzir da je reč o modelu Ferrarija 296 GTB sa početnom cenom od 400.000 evra.

Razlog za transport luksuznog automobila na terasu zasad nije poznat. Pretpostavlja se da je vlasnik želeo da svoj bolid zaštiti pre zime.